LUCID Gravity, Le nouvel SUV électrique

La marque américaine, largement soutenue par des fonds saoudiens, connaît une vie mouvementée. Entre ses difficultés financières et la surprise créée par son premier modèle, la berline 100% électrique Lucid Air, difficile de savoir sur quel pied danser. Hé bien nous n’aurons pas le temps de trop se poser de questions puisque Lucid vient de dévoiler un nouveau modèle SUV haut-de-gamme : Lucid Gravity, annonçant une autonomie de plus de 700 km et un prix “inférieur à 80,000 dollars”.

Nous sommes face à un grand SUV de 7 places, dont les dimensions exactes n’ont pas été communiquées, mais reprenant les codes de la berline Air avec une carrosserie robuste mais aérodynamique (cX de 0,24). On retrouve cette face avant incluant un bandeau allant de part et d’autre du véhicule, avec des phares discrets sur le côté. L’arrière du véhicule possède une fine bande LED extérieure parcourant le véhicule, et soulignant le logo. L’auto possède une position surélevée ainsi qu’un petit capot.

Dans l’habitacle, la modernité s’invite avec cet immense écran OLED de 34 pouces sur le tableau de bord. L’auto offre une capacité de chargement immense : 3171 litres. Spacieux, cette auto 7 places possède trois rangées de siège, dont deux rangées repliables entièrement (ce qui explique l’immense capacité de chargement). LUCID annonce une autonomie de plus de 700 km, avec des batteries moitié moins grandes que certains de leurs concurrents (Tesla doit avoir les oreilles qui sifflent), sans pour autant dévoiler des caractéristiques techniques de celles-ci.

Sous le capot, la LUCID Gravity repose sur une architecture 900V (permettant une recharge de +300 km en 15 minutes). La puissance reste secrète mais certains médias annoncent un 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes, ce qui n’est pas trop mal compte tenu du poids qu’on imagine élevé. LUCID mentionne également une charge utile de 680 kg et une capacité de remorquage de 2,7 tonnes. Seuls certains marchés européens semblent réellement concernés pour le moment (Allemagne, Norvège, Pays-Bas etc...).