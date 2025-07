La marque de luxe de Toyota a profité du salon de Shanghai pour lever le voile sur la huitième génération de sa Lexus ES, disponible en version 100% électrique pour la première fois de son histoire. Aussi, du fait de son gabarit et ses équipements, ce modèle se place entre la routière et la limousine, un segment abandonné par Lexus. Annoncée pour le printemps 2026 en Europe avec des prix encore inconnus, la nouvelle berline de Lexus souhaite prendre son temps.

La nouvelle Lexus ES est plus imposante et statutaire que la précédente génération. Comme bien souvent, les proportions sont en nette augmentation par rapport à la précédente génération : la nouvelle Lexus ES est plus longue et un peu plus large (avec des dimensions qui viennent même chatouiller la Classe S de Mercedes), mais offre également un meilleur empattement. La calandre est relativement sobre compte tenu de la philosophie recherchée (et elle est également spécifique sur les versions hybrides). La double signature lumineuse de L enlacés est particulièrement réussie. Le flanc du véhicule est taillé par une entrée d’air au niveau de la porte avant, allant jusqu’à la roue arrière, tandis qu’un sublime bandeau lumineux horizontal intégrant un lettrage de la marque donne beaucoup de charme à l’arrière.

Dans l’habitacle, Lexus a cherché à développer une ambiance épurée, à la limite du minimalisme. Ce modèle inaugure également l’arrivée du Lexus Multimedia, avec une grande tablette tactile au-dessus de la colonne centrale (pouvant être double). Du fait de son empattement en augmentation, l’habitabilité est renforcée avec la possibilité de rajouter un toit panoramique. Pour l’heure, Lexus n’a pas été très bavard sur la capacité des batteries pour les déclinaisons électriques.

Sous le capot, l’auto proposera des versions hybrides mais également électriques (une première dans l’histoire du modèle ES). La version la plus puissante est la Lexus ES500e, une version 100% électrique à deux moteurs électriques et 4 roues motrices qui développe une puissance cumulée de 343chevaux. Lexus n’a pas donné beaucoup plus d’informations sur les performances de sa future berline-limousine.