L'essentiel... Une Audi Q6 tout terrain, Une BMW M2 Dragster, 50 millions pour une Mercedes W196 R !

AUDI

La conjoncture aura eu raison du Q8 e-Tron

Aujourd’hui connu sous le nom de Q8 e-Tron, il s’agissait à son lancement en 2019 du premier SUV 100% électrique d’Ingolstadt (et baptisé “Audi e-Tron»). Depuis toutes ces années, l’auto n’aura jamais réellement trouvé ses marques sur un segment compliqué, où les clients lui préfèrent les versions Q4 ou Q6. Par ailleurs, les difficultés du groupe Volkswagen ont entraîné à la fermeture de l’usine belge où était produit le Q8 e-Tron, de quoi précipiter son arrêt commercial. D’une pierre deux coups.

Un Q6 tout terrain

L’appel vers l’inconnu et les terrains difficiles semble revenir en force chez les constructeurs de voiture. Une tendance nouvelle qui explique ce concept de tout-terrain extrême développé par Audi sur base de Q6 électrique. Tout a été modifié dans un but avant tout fonctionnel mais également visuel. L’auto est reconnaissable à sa face avant plus fine et très lumineuse, ou encore sa galerie de toit intégrant des feux LED mais surtout à ses essieux à portique permettant à ses immenses pneus Venom spécifiques d’avoir une grande garde au sol, adaptée à tous les terrains.

BMW

Une M2 Dragster

Les préparateurs n’hésitent pas à donner un peu de piquant à certains modèles de base. Toutefois, les véhicules préparés répondent à un véritable objectif : comme celui de créer la BMW la plus rapide du monde. Tel est le projet de R44 Performance, qui sur base de M2 G87, ajoute une transmission intégrale et un immense turbo pour obtenir un monstre de 1500 chevaux. Avec de nombreux éléments pour alléger le poids global et des améliorations mécaniques sur le bloc moteur notamment, cette BMW M2 unique au monde prendra part à plusieurs courses aux Etats-Unis afin de faire ses preuves.

L’avenir de l’infodivertissement

Le constructeur allemand ambitionne de révolutionner l’infodivertissement au sein de ses véhicules en développant l’affichage tête-haute. Le nouveau système (pour l’heure à l’état de concept) sera disponible de série sur la plateforme Neue Klasse, et va permettre l’affichage tête-haute en vision panoramique des informations normalement affichées sur les combinés d’instrumentation. Le pare-brise devient désormais un écran à part entière dans cette nouvelle mise à jour de BMW iDrive à travers le nouveau système d’exploitation X. Arrivée prévue au courant de l’année 2025.

MERCEDES

L’AMG GT supplante la SL

Au sein de la riche gamme de Mercedes-Benz, certains modèles se vendent comme des petits pains (notamment les SUV et le secteur haut-de-gamme) comme l’AMG GT vendue à 3500 unités l’année dernière. Au sein des sportives étoilées, on aurait pourtant cru que la SL remporterait ce duel, animée par des monstres de puissance comme la SL 63 SE Performance. Malheureusement, la Mercedes SL n’est plus en odeur de sainteté avec une grosse dégringolade au niveau des ventes : seulement 1600 unités vendues en 2024.

50 millions pour une W196 R

Décidément, les anciens véhicules portant le badge étoilé se monnaient cher, après les 135 millions de la 300 SLR Uhlenhaut vendue aux enchères privées. Nouvelle preuve, s’il en fallait vraiment une, que l’histoire de Mercedes-Benz est riche et chargée. La dernière en date est une pépite allemande de 1954, récemment vendue aux enchères par RM Sotheby’s pour un prix de 51 millions d’euros. Il s’agit d’une W196 R Stromlinienwagen originale (châssis 00009/54), une voiture de course emblématique plus connue sous le nom de... flèche d’argent.