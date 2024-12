L'essentiel... Rappel pour l'Audi e-Tron GT, Feu vert pour la BMW Skytop M8 Targa, Mercedes x Moncler.

AUDI

Fermeture d’usine

Sous la coupelle du groupe Volkswagen, Audi n’est pas épargné par les difficultés liées à l’électrique. Pour commencer, le SUV Q8 e-Tron produit dans l’usine bruxelloise d’Audi ne se vend pas comme espéré par les prévisions, devenant de facto un élément à rationnaliser pour les dirigeants. Par conséquent, l’usine de Bruxelles, qui connaissait déjà des mouvements sociaux auparavant, fermera définitivement ses portes (et aucun repreneur n’a encore été trouvé). Cette mesure d’austérité cherche à limiter les dégâts pour la marque aux anneaux, mise à mal par la gamme e-Tron et la baisse des ventes.

Rappel pour e-Tron GT

Un léger souci (non précisé) lié à la batterie de la sportive allemande pourrait se transformer en risque d’incendie. Une problématique assez grave pour Audi qui a donc procédé à un rappel de ses e-Tron GT (uniquement ceux produits entre janvier 2020 et février 2024) et au remplacement des éventuelles cellules de batterie défectueuses. Les rappels n’ont rien de problématique, bien au contraire. Celui-ci est le corollaire du rappel concernant les Porsche Taycan, cousines techniques de l’Audi e-Tron GT, pour un problème similaire.

BMW

Feu vert pour la Skytop M8 Targa

De nos jours, il est de plus en plus rare qu’un concept intéressant soit amené à la vie par un constructeur : entre rentabilité et faisabilité technique, les obstacles sont nombreux. Pourtant la marque bavaroise a confirmé l’arrivée en édition limitée du concept sur base de Série 8 (une M8 Compétition Cabriolet, pour être exact). Seuls 50 unités sont prévues (toutes déjà vendues pour un prix non divulgué) et les heureux clients pourront profiter du V8 bi-turbo de 617 chevaux et se délester manuellement des panneaux amovibles, ce qui en fait une targa particulièrement enviable au look très éloigné de l’identité de marque actuelle.

L’identité Neue Klasse

La marque allemande semble être en quête d’identité visuelle, entre calandres immenses et nouvelles plateformes. BMW évolue, et l’arrivée imminente de Neue Klasse va changer la donne puisque selon le responsable du design, le langage stylistique sera partagé non seulement avec les véhicules électriques (ce que l’on savait) mais également avec les voitures à combustion (une surprise) ! En d’autres termes, les deux types de motorisation partageront de nombreux éléments visuels sur le même modèle, et se distingueront avec d’autres facteurs comme par exemple les dimensions ou le design.

MERCEDES

Mercedes x Moncler

Une nouvelle étape de la collaboration entre le constructeur allemand et la société de prêt-à-porter Moncler vient d’être franchie avec une nouvelle œuvre d’art unique inspirée par NIGO aux teintes olive et noir, le Project G Class Past II Future. Il s’agit d’un Classe G cabriolet datant des années 90, dont l’angularité atypique contraste parfaitement avec les éléments matelassés pour lesquels Moncler est reconnue. L’auto a été modernisée de fond en comble par Moncler tout en gardant les éléments caractéristiques du Classe G (roue de secours ou encore bidon d’essence).

Le recyclage des batteries

Alors que la marque aux anneaux connaît de grosses difficultés, Mercedes-Benz devient pionnier en inaugurant la première usine intégrée de recyclage des batteries des véhicules électriques en son sein. Cette usine intègre un taux de récupération et de recyclage de l’ordre de 96% et peut traiter jusqu’à 2500 tonnes de matériaux par an, améliorant ainsi la durabilité des batteries. Selon le PDG Ola Kallenius, l’usine utilise un procédé d’hydrométallurgie novateur, qui viendrait fortement réduire les coûts et permettre à la marque de franchir une étape importante dans le cycle de vie du véhicule électrique.