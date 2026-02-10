BMW améliore l’expérience occupant

L’intérieur des véhicules modernes a fortement évolué ces dix dernières années : les écrans prennent une place de plus en plus importante et s’accompagnent de fonctionnalités de plus en plus poussées. BMW vient de présenter le Digital Premium Package dédié exclusivement aux clients de modèles badgés M, dont l’objectif est de renforcer l’expérience client avec de nouvelles applications (M Cockpit, M Drag Meter ou encore M Channel). Les férus de données multiples seront servis avec une pléthore d’écrans personnalisables truffé de data, tout comme les amateurs de divertissement.

IX3 : un carnet de commande rempli

Il semblerait que la BMW iX3 soit sur la bonne route pour devenir une référence au-delà des attentes du constructeur bavarois. Il semblerait que les standards de la iX3 (que ce soit en matière de production durable ou de pure technicité) correspondent à ce que souhaite le marché. En effet, le premier modèle utilisant la nouvelle et très technologique plateforme Neue Klasse semble connaître une commercialisation record. L’entièreté de la production 2026 pour ce modèle a déjà été presque entièrement allouée (BMW ne communique toutefois pas sur les volumes exacts).