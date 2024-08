L'essentiel... Audi RS3 Reine du Ring, La prometteuse BMW M3 électrique, Les usines Mercedes électriques au ralenti.

AUDI

RS3 Reine du Ring

L’enfer vert en Allemagne fait partie de ces lieux extraordinaires où se vit la passion automobile dans toute sa splendeur. Les constructeurs comme Audi ont pour habitude d’y chercher le record du tour du circuit dans de nombreuses catégories. Audi vient de reprendre sa couronne dans la catégorie compacte (dérobée temporairement par BMW) au volant de la future RS3 avec le pilote Frank Stippler. Il s’agit du vainqueur des 24H du Nürburgring édition 2024, rien que ça. Audi peut remercier ses ingénieurs qui ont permis de gagner 7 secondes par rapport à leur précédent record, grâce notamment à une dynamique optimisée en virage.

Du nouveau dans la famille Q6

Les officiels d’Ingolstadt ont confirmé que deux nouveaux modèles sur base de Q6 électrique verront le jour d’ici quelques années (en espérant qu’ils ne soient pas réservés au marché américain). D’une part nous pouvons espérer un Q6 e-Tron Sportback. Cette version coupé et dynamique du Q6 e-Tron a été suggérée lors de la présentation de ce dernier. D’autre part, Audi annonce une version ultra-sportive, probablement badgée RS et attendue pour 2025, après la version Sportback (selon le calendrier Audi). Un modèle qui a vocation à réellement se différencier d’un simple SQ6 e-Tron.

BMW

L’électrique aura sa boîte de vitesse ?

Les détracteurs du véhicule électrique reprocheront corps et âme l’absence d’émotion et d’engagement lors de l’expérience de conduite. Beaucoup estiment qu’une voiture digne de ce nom ne peut pas faire l’impasse sur une boîte de vitesse mécanique. Fort heureusement, BMW travaille sur une boîte simulée pour ses véhicules électriques, afin de reproduire artificiellement une solution simulant une boîte automatique qui serait couplée à un travail sonore, afin de lier les deux éléments comme dans une voiture thermique.

La prometteuse M3 électrique

Si toutefois les passionnés automobiles sont sceptiques quant au lien entre la sportivité et l’électrification, le PDG de BMW M devrait vous rassurer. En effet, en tirant profit de la configuration à 4 moteurs électriques de la future BMW M3 électrique, cette dernière semble très prometteuse. Au programme, nouvelle plateforme, architecture 800V, nouvelles batteries et une puissance dépassant les 1000 chevaux selon certains responsables de la marque allemande. La future M3 électrique est prête à tout dominer sur son passage dès son arrivée en 2026.

MERCEDES

Le thermique ne meurt jamais

Dans le cadre de sa transition énergétique, certains constructeurs ont délaissé les moteurs à combustion au profit de l’électrique. Toutefois, attentifs au marché et à la réalité économique, Mercedes-Benz constate qu’il ne faut pas aller trop vite en besogne puisque les moteurs thermiques devraient dominer au moins jusqu’à 2030. De quoi justifier les milliards d’euros investis pour les moteurs thermiques de pointe par la marque à l’étoile (notamment pour la Classe S), afin de les rendre à la fois puissants mais aussi et surtout compatibles aux normes et réglementations futures.

Les usines électriques au ralenti

Mercedes-Benz adapte sa stratégie sans pour autant la modifier de fond en comble. En effet, compte tenu des ventes de véhicules électriques actuellement, la marque à l’étoile considère qu’il n’est pas nécessaire pour ses usines à batteries de tourner à plein régime. Le report des objectifs en matière d’électrique n’est que le corollaire logique de l’état actuel du marché. Les usines et la technologie semblent déjà être prêtes, mais la demande ne justifie pas encore que Mercedes y consacre toute son énergie.