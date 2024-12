L'essentiel... Audi lance AUDI, Un nouveau centre d’essai BMW, AMG prépare un SUV.

AUDI

Une A6 e-Tron abordable ?

La berline allemande électrique, dévoilée lors du Mondial de l’Auto à Paris, propose désormais une nouvelle motorisation avec un prix débutant à 66,420 euros. Moins puissante (environ 326 chevaux de puissance), l’auto est plus accessible, offrant tout de même une autonomie de près de 620 km. Cette version d’entrée de gamme se veut plus abordable. D’autant plus qu’ainsi équipée, l’auto se veut bien moins chère que ses principales concurrentes (presque une dizaine de milliers d’euros tout de même).

Audi lance AUDI

Le fameux constructeur aux anneaux vient de lancer une nouvelle entreprise automobile en Chine avec son partenaire SAIC qui portera le nom d’AUDI (en majuscules, à ne pas confondre). Le marché chinois est particulièrement prisé, et c’est pourquoi Audi a décidé d’y lancer sa nouvelle marque avec le concept AUDI E. Certes, il n’y aura pas les quatre anneaux ayant forgé la réputation de la marque allemande, mais la confusion est bien réelle. Quoiqu’il en soit, AUDI va attirer de nouveaux acheteurs sur un marché dynamique en pleine croissance.

BMW

Un bénéfice en berne

Alors même que le groupe Volkswagen connaît des difficultés majeures et publiques, un constructeur allemand restait dans l’ombre de la tourmente. Malheureusement, il semblerait que la conjoncture et les problèmes techniques ayant entraîné de nombreux rappels n’épargnent aucune marque, puisque BMW vient d’annoncer un résultat et des bénéfices en forte baisse. Une situation d’autant plus problématique pour une marque Premium qui connaît bien des difficultés pour gérer sa marge opérationnelle à cause de ses modèles haut-de-gamme qui ne se vendent pas assez.

Un nouveau centre d’essai

Quand bien même de nombreux voyants sont dans le rouge, cela n’empêche pas BMW d’investir pour son avenir, et notamment dans un nouveau centre d’essai de 100 millions d’euros dédié aux batteries (avec des tests sur les cycles de charge et recharge, notamment). Comme l’a également fait Mercedes afin de garantir une qualité et une mainmise sur tous les processus, BMW a développé ce centre afin de procéder en interne au développement des composants du véhicule électrique (cellules et batteries). Ce centre ouvrira ses portes en 2025.

MERCEDES

AMG prépare un SUV

La division sportive de Mercedes-Benz n’en démord pas : compte tenu du succès indéniable du segment, AMG se doit d’avoir son propre SUV 100% électrique. Intriguant, lorsque l’on sait que Mercedes a mis fin au projet Ultimate Luxury avec Maybach et que l’électrique n’est plus en odeur de sainteté outre-rhin. Peut-être que la sportivité va l’emporter sur le luxe, dans un monde où existent déjà les Lotus Eletre et Folgore de Maserati. Annoncé pour 2026, l’auto a déjà été aperçue en phase de tests et reposerait sur la plateforme AMG EA avec une architecture 800V et utiliserait le nec plus ultra en matière de batteries.

La papamobile électrique

Fournisseur depuis de nombreuses années des véhicules du Vatican, la voiture officielle du pape fait peau neuve et passe à l’électrique. Sur base de Classe G électrique, le constructeur à l’étoile dévoile la nouvelle papamobile d’un blanc clinique. Entièrement recarrossée afin d’accueillir un grand siège blanc pivotant en son centre, l’auto intègre un système de capote amovible. Le groupe motopropulseur a été légèrement modifié pour s’adapter aux déplacements à basse vitesse du pape, quand bien même nous savons que les 580 chevaux de l’allemande resteront disponibles en cas de besoin urgent.