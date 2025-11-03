Le Concept C ne sera pas thermique

Le dernier coup de tonnerre stylistique de la marque aux anneaux a été présenté récemment : le très innovant Concept C aux allures d’Audi TT et avec un toit rigide rétractable électrique. Un look suffisamment proche d’un mythe pour envisager un bloc thermique sous le capot ? Malheureusement pour les férus de sportives, ce ne sera pas le cas puisque le Concept C n’a pas vocation à accueillir une motorisation thermique. En effet, selon le porte-parole du développement technique de la marque, le Concept sera exclusivement électrique.

En Bref Le Concept C sera 100% électrique, pas thermique. L'Audi Q9 arrivera en 2026, basé sur la plateforme PPC et pourrait avoir un moteur essence.

Audi confirme le Q9

La popularité indétrônable des SUV dans notre paysage automobile est un des facteurs déterminant de l’officialisation de l’arrivée de l’Audi Q9 en 2026. L’auto reposera sur la plateforme PPC : une motorisation essence n’est donc pas à exclure et semble même faire sens au vu de la conjoncture. Quand bien même le marché français n’est pas forcément la cible de ces titanesques SUV, la marque d’Ingolstadt ne pouvait se permettre de ne pas rivaliser avec les X7 de BMW et GLS de Mercedes.