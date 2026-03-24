BMW fête Mercedes

Chez les grandes marques premium allemandes, la rivalité fraternelle est de mise. Afin de célébrer les 140 ans d’existence de Mercedes-Benz, BMW s’est permis une publication pour le moins amusante : “Heureusement que Carl Benz a inventé l’automobile”, suivi d’une photo IA de ce dernier hilare avec le texte suivant “De telle sorte à ce que l’on puisse inventer le plaisir de conduire !”. Un petit tacle ironique de la part de BMW, déjà rodé dans ce type d’exercice, qui témoigne de son positionnement et de sa ligne éditoriale qui se veut probablement plus “jeune et débridée” que ses concurrents.

La folie des grandeurs américaine

Le pays de l’Oncle Sam est bien connu pour ses grands espaces et son gigantisme. Aux Etats-Unis, les voitures y sont souvent plus imposantes que chez nous. Les constructeurs européens doivent s’adapter à ce marché spécifique si important, et parfois même répondre à leurs besoins. Sur ce point, les clients BMW ont fait remonter aux concessionnaires le besoin d’un SUV encore plus massif que le X7, qui n’est pas jugé assez grand. Un besoin qui pourrait être vital pour concurrencer les références du secteur comme le géant Cadillac Escalade.