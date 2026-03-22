Au sein des constructeurs anglais, Bentley gagne de plus en plus de terrain en matière de personnalisation sur-mesure grâce à son département Mulliner, qui met en valeur tout le savoir-faire du coach-building anglais. La toute dernière Bentley Batur Convertible #4 est un véritable bijou artisanal construit pour une fidèle cliente de la marque (Sonia Breslow), adepte du programme de personnalisation Mulliner. Son prix reste un mystère, mais une Bentley Batur “standard” vous coûtera tout de même entre 2 et 2,5 millions d’euros. À méditer, donc !

Nous sommes face à un des 16 exemplaires cabriolets de la Batur, la #4 (aucune explication réelle quant au nom officieux, si ce n’est qu’il s’agit du 4ème modèle dévoilé). Il s’agit d’un exemplaire hautement personnalisé qui respire l’élégance centenaire. La Bentley Mulliner Batur Convertible #4 est la première carrosserie tricolore de l’histoire de Bentley, dans laquelle domine le “Breslow Blue”. Un fin liseré argenté met en valeur le long capot triomphal de ce modèle, tandis que de nombreux éléments ont été assortis pour une cohérence esthétique renforcée.

L’intérieur se veut chaleureux, avec l’utilisation de cuirs couleur caramel et beige et des surpiqûres contrastantes. Chaque élément de l’instrumentation a fait l’objet d’un véritable choix des matériaux par la propriétaire (comme l’aluminium poli miroir sur la planche de bord rappelant les anciennes Bentley). Aussi, c’est la première fois dans l’histoire de Bentley qu’un client opte pour l’utilisation de platine imprimé en 3D sur certains éléments (marqueur du volant par exemple). La toile de toit reproduit fidèlement la couleur de la carrosserie, pour une continuité visuelle des couleurs. Une fois décapotée, l’Airbridge est révélé et prolonge la continuité visuelle si chère à la cliente. Le sur-mesure Mulliner va jusqu’à la création d’une lampe d’accueil animée composée de milliers de miroirs, projetant le nom de la cliente écrit de façon manuscrite. N’est-ce pas là le summum de la personnalisation ?

Côté mécanique, aucun changement par rapport à une Batur : nous retrouvons donc le bloc essence W12 6,0 L bi-turbo développant 740 chevaux pour un couple de 1000 Nm. Inutile de parler de performances, puisqu’il ne s’agit en aucun cas du fonds de commerce de la Batur (malgré des capacités plus que correctes).

Fiche technique (Bentley Mulliner Batur Convertible #4)