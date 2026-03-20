Luftgekuhlt arrive au Japon

Le rendez-vous des Porschistes

L’évènement dédié aux belles de Stuttgart est né aux Etats-Unis et s’est vite imposé comme un incontournable dans le monde automobile. Tous les amateurs de Porsche connaissent le Luftgekühlt (qui veut dire littéralement “refroidi par l’air”), mais peu auraient pu prédire de l’expansion internationale de l’événement. En effet, la première édition au Japon aura lieu ce mois de mars 2026 sur une célèbre section d’autoroute fermée en plein coeur de Tokyo. Un cadre idéal tant la culture automobile japonaise est riche et unique. Alors, curieux ?

La 911 résiste

Envers et contre tous

Alors que les ventes chez Porsche sont en baisse (-10%) et que des doutes subsistent quant à la stratégie électrique du constructeur, l’année 2025 n’a pas été la plus réussie chez Porsche. Pourtant, la famille 911 se porte à merveille, avec plus de 50,000 exemplaires vendus à travers le monde. Dire que chez Porsche ce sont les SUV et autres berlines qui sont censées permettre à la 911 d’exister, il semblerait que le vent tourne. La rentabilité de la famille 911 n’a jamais été aussi forte.

Nouveau directeur design chez Porsche

Un nouvel élan

Depuis le mois de février, le designer Tobias Suhlmann est désormais à la tête du design de Porsche. La tâche semble difficile : perpétuer l’héritage et l’identité de Porsche tout en le faisant évoluer vers une nouvelle philosophie pour les modèles haut-de-gamme électrifiés mais aussi les sportives. Passé chez Bugatti, McLaren ou encore Aston Martin, Tobias Suhlmann n’est pas étranger au design des supercars et a contribué à de nombreux modèles modernes. Mais l’identité de Porsche reste très particulière, notamment la famille 911, qui semble inattaquable. Le défi sera de taille.