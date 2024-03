Les Occasionneurs, les artisans de l’automobile.

Pour trouver une bonne occasion dans la région de Reims, la bonne adresse reste bien sûr celle des Occassionneurs. Vous ne connaissez pas cette jeune entreprise créée en août 2023 par Guillaume Oury et Jean-Baptiste Santinelli. Les deux jeunes trentenaires n’ont pas hésité un instant pour se lancer dans cette aventure à la fois professionnelle et amicale. Car les deux larrons en foire se connaissent depuis plus d’une quinzaine d’années désormais, le temps de se découvrir et forger une solide amitié qui résiste aux épreuves du temps.

Guillaume et Jean-Baptiste avaient, en particulier, un point commun. Les deux sont fans de bagnoles, nombreuses de leurs discussions tournaient autour de ce cette thématique. Avant de lancer « Les Occasionneurs », leurs parcours respectifs leur ont fait découvrir le milieu de l’automobile sous toutes ces facettes. Guillaume a travaillé chez Sixt puis dans la cellule de financement d’Emil Frey. Il a aussi dirigé pendant deux ans une concession automobile. De son côté, Jean-Baptiste, s’est fait les mains comme commercial chez Riester puis comme assistant marketing et communication après-vente chez Opel. Après un passage comme chef de secteur du groupe Pomona, il intègre le groupe Pirelli pour six longues années pendant lesquelles il excelle comme chargé de trade marketing puis comme chef de secteur auto. Avant de retrouver son grand pote, il reste un an chez Volvo comme manager régional service Ile-de-France. Guillaume Oury se rapproche de lui dans le cadre du développement de son groupe automobile (Yes My Car).

Cette collaboration entre deux jeunes dynamiques et joviaux ravive pleinement l’amitié forte entre les deux. A tel point qu’ils décident de se lancer ensemble quelques mois plus tard avec leur propre structure, Les Occasionneurs. En misant sur leur complémentarité, ils forment un duo idéal pour une telle aventure. Pour réussir cette entreprise et l’installer dans la durée, les deux associés misent sur les véhicules récents, dotés d’un historique complet, des voitures de qualité de deux à trois ans maximum et 80.000 kilomètres au plus. Si trouver des produits se fait naturellement via leur réseau mais aussi grâce à l’import d’automobile.

Leur réussite tient également dans le côté relationnel et convivial qu’ils mettent en place avec la clientèle, une des bases essentielles de cette jeune entreprise. D’ailleurs, le bouche-à-oreille excellent est de plus en plus important. « Chez Les Occassionneurs, tout est très professionnel, l’accueil y est chaleureux. Auprès de Guillaume et Jean-Baptiste, on se sent immédiatement en confiance », note Jérémy, un client heureux. Valentin, lui, garde un souvenir très positif d’avoir fait appel à leurs services : « L’accueil chaleureux et les garanties apportées m’ont fait me sentir en confiance tout au long du processus d’achat. Ayant eu d’autres expériences avec des vendeurs professionnels de véhicules d’occasion, Guillaume et Jean-Baptiste se distinguent clairement par la qualité du service et leur engagement à répondre aux besoins de leurs clients avant tout. ».

En professionnels avertis du milieu automobile, Les Occasionneurs savent ce qui plaît et attire les clients. Bien entendu, la convivialité compte, mais les compétences et les services proposés sont, également, primordiaux à la réussite de cette jeune entreprise. En faisant appel aux Occasionneurs, vous savez que tout sera abordé et géré avec sérieux et efficacité, du financement, de la recherche personnalisée LOA, de la location courte durée et longue durée, de la création de carte grise, de l’atelier de réparation. Ce point n’est pas un détail anodin, loin de là. Les Occasionneurs proposent un concept unique car ils disposent de tous les outils sur place pour procéder aux réparations nécessaires à la remise en état d’une voiture. Particularité de cette entreprise, ce sont les réparateurs qui viennent dans les locaux pour réparer et non la voiture qui est emmenée chez le garagiste. Ce choix est judicieux car les deux associés gardent ainsi un œil sur chaque étape du process de réparation.

Guillaume et Jean-Baptiste se définissent comme « les artisans de l’automobile. » Ces artisans se développent à la vitesse de l’éclair. En quelques mois et déjà de nombreuses ventes, ils ont su se faire remarquer au point de représenter, dans les semaines à venir, une franchise d’intermédiation, « Wee Cars ». Grâce à cela, Les Occasionneurs proposeront un panel de plus d’une centaine de voitures et pourront ouvrir un dépôt-vente conséquent. Autre service en instance d’ouverture, la location courte durée à l’heure, ceci sous l’enseigne UCAR. A cela, l’entreprise rémoise pourra proposer de la location longue ou courte durée, un service de rachat, un service de financement, de dépôt-vente donc avec une unité de préparation en interne. De quoi vous rassurer et vous donner l’envie de faire appel rapidement à leurs services.

Plus de renseignements : 18 Rue Robert Fulton 51100 Reims - Marne - Tel : 06 71 80 72 85

Franchise weecars : www.weecars.fr