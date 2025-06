Porsche, nouveau record !

Une manuelle sur la Nordschleife

Le constructeur allemand collectionne les records à ne plus savoir quoi en faire. Le dernier en date est celui de véhicule de série à boîte manuelle le plus rapide sur le Nürburgring détrônant l’américaine Viper ACR de près de 10 secondes (6 minutes 51 secondes). L’exploit a été réalisé par le pilote allemand Jorg Bergmeister (son nom devrait vous dire quelque chose : Porsche lui a même dédié une édition spéciale de sa 911) au volant d’une 911 GT3 avec pack Weissach et fait même mieux que l’ancienne génération de la GT3 avec boîte PDK.

Henessey Venom F5 Evolution

Le V8 de +2000 ch

L’américain Hennessey est réputé pour sans cesse vouloir faire plus, toujours plus. L’arrivée du pack F5 Evolution pour sa déjà très puissante Venom F5 fait office de goutte d’eau pour faire exploser le vase de la puissance. Le V8 6,6 litres à combustion interne répondant au doux nom de Fury passe ainsi à 2059 chevaux pour un couple maximal de 1959 Nm, ce qui en fait la voiture thermique la plus puissante au monde. Les nombreuses modifications techniques apportées au bloc se poursuivent sur la suspension, afin d’offrir des performances de haut niveau.

Corvette passe au vert

Nouvelle couleur au catalogue

Certes, le titre est quelque peu trompeur puisque la Corvette C8 ne vire pas à l’électrique (pas tout de suite, tout du moins). En revanche, deux nouvelles couleurs s’ajoutent au catalogue de la C8, dont le nombre est étonnamment limité à 10 teintes. Premièrement nous avons le vert presque fluo “Roswell Green Metallic”, une teinte à la limite de la luminescence qui brille de mille feux, et dont le nom dans l’inconscient collectif évoque les extra-terrestres de Roswell. Deuxièmement, nous avons également le gris “Blade Silver Metallic”, un gris particulièrement sobre, très léger et tirant vers le blanc.

Porsche prépare une supercar

Inspirée des 24H du Mans

McLaren nous a présenté sa W1 et Ferrari sa F80, quid de Porsche, dernier membre de la trinité des années 2010 ? Il semblerait que le constructeur allemand prépare une supercar basée sur le proto Porsche 963 des 24 Heures du Mans. Une sorte de 499P Modificata réservée à la route ? Ou tout simplement une héritière de la 917 routière du conte Rossi (qui fête ses 50 ans en 2025) et qui s’inspirerait de la Porsche Mission X ? Une chose est sûre : avec de telles ambitions, Porsche fait irruption dans la cour des RB17 et autres monstres mécaniques.

Des Bentley abordables ?

Elles sont moins puissantes

Le constructeur anglais Bentley élargit sa gamme vers le bas en proposant des versions moins puissantes et plus abordables de ses Flying Spur et Continental. Ces variantes hybrides moins chères sont équipées du V8 biturbo 4,0 L et d’un bloc électrique remaniés qui développent tout de même 680 chevaux pour un prix qui démarre à 250,000 euros (l’entrée de gamme façon Bentley). Aussi, la vitesse de pointe est limitée électroniquement à 270 km/h, mais pas sûr que cela ne soit un réel désavantage puisque l’accent est porté sur le bien-être des occupants.

Aston Martin face à Trump

Limite des exportations

Depuis que le président américain a déclaré une guerre économique au reste du monde en instaurant des droits de douanes prohibitifs, de nombreux constructeurs sont dans l’obligation de revoir leur stratégie dans l’urgence pour faire face. Pour limiter la casse, Aston Martin a décidé de stopper temporairement ses exportations vers les Etats-Unis et de se concentrer sur son stock de véhicules déjà présent sur le territoire américain, en attendant une embellie de la situation.

La Cadillac d’Elvis

Une auto qui a de la guitare !

Véritable ovni roulant, ce modèle américain unique et ayant appartenu à Elvis Presley, perdu pendant de longues années, a refait surface en France ! L’auto en forme de guitare a été créée par Jay Ohrberg (qui a également fait la Delorean de Retour vers le futur) et aura servi au King pour arriver à ses concerts de Las Vegas. Basée sur une Cadillac Eldorado de 1970, l’auto de 12 mètres de long a été mise aux enchères, et malgré de gros travaux à prévoir, nul doute qu’un passionné mettra la main dessus !

Sportive = essence

C’est l’ancien PDG de Toyota qui le dit !

Quand bien même le constructeur japonais Toyota prépare sa transition vers la sportivité électrique à petits pas, il semblerait que ce soit quelque peu à contre-cœur. En effet, l’ancien PDG de la marque, Akio Toyoda n’est pas opposé à l’idée de la sportive électrique mais affirme haut et fort que sa vision du véhicule de sport sent l’essence (et de préférence avec un moteur bruyant). Un avis d’autant plus tranché que le monsieur est pilote en endurance à ses heures perdues, un segment qui élimine de facto l’électrique à l’heure actuelle.

L’Europe donne du temps

Normes antipollution décalées

La majorité des constructeurs le répètent sans cesse : les normes antipollution européennes sont difficilement applicables et punitives, et auraient pu coûter à la filière une amende d’au moins une dizaine de milliards d’euros dès 2026. C’est pourquoi un lissage sur trois années a été voté à la majorité à Bruxelles. Cette solution palliative donne plus de temps aux constructeurs pour atteindre les objectifs d’émissions globales de la norme CAFE (si les ventes d’électriques reprennent) ou dans le pire des cas, de mieux anticiper les futures amendes.

Encore une Zonda ?

Laissez-la tranquille !

Avec l’arrivée de cette nouvelle Zonda baptisée Unico, nous avons l’impression de vous mentir puisqu’on vous avait assuré qu’il n’y en aurait plus ! Et pourtant, voici une énième interprétation du modèle de 1999. Au programme : double aileron, carrosserie en fibre de carbone bleue, écope de toit et design inspirée d’une chaîne montagne asiatique. Alors certes, il s’agit d’une modification d’un châssis existant, mais il est amusant de voir que seule la Zonda semble bénéficier de cet engouement puisque la Huayra ne connaît pas cette tendance.