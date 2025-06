Mini relativise

La transition reportée

Comme presque tous les constructeurs dans le monde, Mini reporte sa transition vers le tout-électrique initialement prévue pour 2030. L’intention de Mini était louable afin de favoriser une mobilité éco-responsable, mais les faits ne donnent pas raison. Quand bien même la marque anglaise va continuer de travailler en ce sens, elle reconnaît que les moteurs thermiques ne pourront pas disparaître si la demande ne suit pas et ne souhaite en aucun cas forcer la main de ses clients.

Lotus Theory 1

Retour aux bases

Emportée par l’euphorie du Salon de Shanghai, la marque britannique Lotus vient de dévoiler un concept de véhicule électrique qui reviendrait à la philosophie historique de la marque : légèreté et sportivité. Un design original, des portes à élytre et une position de conduite centrale à trois places sont autant de détails qui pourraient voir le jour sur le modèle de série. La Theory 1 embarque une motorisation électrique développant jusqu’à 1000 chevaux, et un poids respectable de 1,6 tonne (peut-on réellement parler de légèreté ?). Ce n’est pas si mal pour une électrique à vocation sportive.

La conduite autonome de Volkswagen

Attendue pour 2026

Le groupe automobile Volkswagen profite du salon de Shanghai pour dévoiler un nouveau système d’aide à la conduite qui proposerait dès 2026 une conduite autonome de niveau 2+ sur les véhicules de la gamme, mais uniquement sur le marché chinois ! En effet, le système a été développé en accord avec la plateforme CMP dédiée à la Chine et répondant aux normes chinoises avec l’aide de l’intelligence artificielle. Une chose est sûre, la conduite autonome de niveau 3 reste l’objectif, et il semble de plus en plus réalisable.

La promesse de Horse Powertrain

Un kit hybride pour l’électrique

Dans un monde qui voit les volumes de véhicules électriques augmenter moins rapidement que toutes les prévisions, certaines sociétés comme Horse Powertrain ont vu une occasion dorée. En effet, la société propose une alternative à contre-sens de la mouvance, avec un kit d’hybridation dédié aux plateformes électriques : une unité compacte intégrant à la fois un moteur à combustion interne allié à un moteur électrique et une transmission. Une solution modulable qui diversifie encore plus les voies alternatives de mobilité.

Coupure de courant et mobilité

Black-out étatique

Il y a quelques semaines de cela, l’Espagne a connu une coupure d’énergie monstrueuse de plusieurs heures, paralysant le pays et mettant à mal la mobilité avec l’arrêt des feux et des voies ferrées. Sans électricité, tous les transports étaient paralysés, de la traditionnelle pompe à essence rendue inutilisable aux stations de recharge privées de leur matière première. Preuve que le système de transport global est davantage dépendant de l’approvisionnement en électricité que du type de motorisation du véhicule. En cas de coupure de courant, l’électrique et le thermique sont dans le même sac !

Jetour

La France dans le viseur

Alors même que certains constructeurs chinois semblent reconnaître les difficultés du marché européen pour commercialiser des véhicules électriques, d’autres comme Jetour souhaitent tenter l’aventure, avec l’intention de produire en Europe à moyen-terme. Au programme, nous avons un SUV et un véhicule tout-terrain et l’arrivée prochaine du premier véhicule tout-électrique de la marque d’ici 2026. De quoi prendre le temps pour organiser son arrivée concomitamment au lancement de l’électrique, qui ne sera pas de tout repos en France !

Le succès de Slate

Un pick-up financé par Amazon

La start-up Slate a pour ambition de révolutionner le marché des pick-up, très en vogue aux Etats-Unis. Avec l’appui financier d’un géant comme Amazon, Slate dévoile un petit pick-up épuré et simple aux proportions bien inférieures à ce que l’on voit habituellement (à peine 4,5 mètres de long). Tout a été simplifié : couleur unique (covering en option), cabine simple (sièges arrière en option) ou encore deux types de batteries. L’autonomie annoncée de 300 km en moyenne ne vise pas les records d’endurance. Ainsi construit, Slate vise une commercialisation en 2026 à des prix défiant toute concurrence : à partir de 25,000 dollars.

Uber et May Mobility

Les voitures autonomes

Alors que Volkswagen se doit de batailler avec les normes régissant la conduite autonome, il semblerait que tout soit beaucoup plus simple au pays de l’Oncle Sam (le fameux autopilot de Tesla y est beaucoup plus présent et développé). La plateforme de VTC Uber vient de sceller un accord avec May Mobility prévoyant une flotte de Toyota ayant vocation à devenir 100% autonomes dans les années à venir. La mobilité électrique et les véhicules autonomes semblent aller de pair mais pour l’heure, seul le continent américain est concerné.

La Chine boude l’Europe

Importations en baisse

Le marché chinois est probablement le plus dynamique ne matière de véhicules électriques. Ce n’est pas une surprise puisque l’on sait que les constructeurs de l’Empire du Milieu sont proactifs et nombreux. Ce n’est donc pas surprenant de voir que les importations de VE en Chine ont considérablement chuté depuis le début de l’année. Après tout, pourquoi les Chinois ne privilégieraient-ils pas les marques nationales ? Et ce d’autant plus que l’Europe et les Etats-Unis livrent une guerre commerciale sans précédent contre la Chine.

La DS 8 présidentielle

La voie 100% électrique

Jusqu’à présent, aucun véhicule de la présidence française n’avait été tout-électrique. C’est désormais chose faite puisque la DS 8 devient la première voiture présidentielle 100% électrique, mettant en exergue le savoir-faire français. Il s’agit d’un véhicule blindé, donc plus lourde et offrant moins d’autonomie, mais tout aussi statutaire. Porte-étendard de la marque DS qui répond à une philosophie premium voire luxueuse, la DS8 n’a qu’un petit bémol : elle est fabriquée en Italie.