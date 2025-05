Lamborghini vise 2000 chevaux

Eviter la déception

Les détracteurs du véhicule électrique ont tendance à reprocher un manque d’émotion. La marque de Sant’Agatha en est consciente, et espère bien trouver la parade avec une surenchère de puissance pour son futur modèle 100% électrique à architecture de 980V. Prévue pour 2030, l’auto pourra développer jusqu’à 2000 chevaux dans certaines configurations, de quoi la faire rentrer dans la catégorie des hypercar électriques de type Lotus Evija ou Rimac Nevera. En ce sens, Lamborghini souhaite se positionner comme référence de puissance électrique.

Karma Amaris

Autonomie par prolongation

Le dernier modèle en tête du constructeur américain Karma a été dévoilé, et il s’agit du coupé deux portes Amaris qui devrait arriver courant 2026. Il ne s’agit pas d’un véhicule 100% électrique contrairement à ce que l’on pourrait croire, mais bien d’une berline avec prolongateur d’autonomie qui abrite un bloc 4 cylindres turbo (emprunté à BWM). On reconnaît l’auto à sa silhouette qui est restée fidèle au dessin de Henrik Fisker depuis des années, mais aussi à ses jantes en aluminium forgé 22 pouces au design tout sauf aérodynamique. Enfin, Karma nous surprend en annonçant un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes.

Le moteur chinois

Une croissance singulière

Quand bien même les véhicules électriques connaissent quelques petites difficultés au niveau mondial, la Chine continue à consolider sa position de force motrice, non sans l’aide du géant chinois BYD. La part de marché pour les voitures électriques en Chine a récemment atteint 26%, une croissance singulière qui ne connaît pas de trêve depuis de nombreuses années. Reste à voir si la tendance va continuer face aux difficultés, à la lumière des droits de douane exorbitants imposés par les Etats-Unis de Donald Trump.

Une ID.1 GTI ??

Volkswagen y pense fort

Le concept ID.Every1 vient à peine d’être présenté que Volkswagen prend déjà les devants en pensant à l’avenir de sa petite électrique démocratique. Il s’avère qu’une version sportive est déjà évoquée. Reste à voir si une version sportive (et donc plus chère) reste logique avec une citadine dont le prix de base est annoncé à 20,000 euros. Compte tenu de la conjoncture actuelle et des difficultés liées à l’électrique, est-ce que Volkswagen est prêt à faire de nouveaux paris sur la demande d’un tel véhicule ?

Jaguar fait cavalier seul

Fidèle à sa vision

Rares sont les marques qui ont eu à se réinventer entièrement, et la tâche n’a jamais été simple. En tout cas, le constructeur automobile Jaguar revendique son changement d’identité jusqu’au sang, fidèle à sa nouvelle vision. La marque anglaise est consciente de ce revirement, et pense que seuls 15% des clients anciens et actuels de la marque resteront fidèles. Malgré le fait qu’ils puissent perdre jusqu’à 85% de leur clientèle historique, Jaguar ne recule devant rien, et son plan de devenir une marque 100% électrique de luxe à faible volume est un véritable pari risqué.

Avancée majeure dans le recylage

Le lithium recyclé

Le prochain gros problème dans un futur proche va concerner la fin de vie des batteries des véhicules électriques, qui contiennent de nombreux éléments chimiques dangereux. Le recyclage s’impose donc comme une véritable nécessité. Des chercheurs chinois ont fait une avancée majeure avec une nouvelle technique qui rend le processus de recyclage durable, rapide et moins onéreux. L’extraction des éléments dangereux est plus efficace, permettant de récupérer près de 100% de ceux-ci (jusqu’à 99,99% du lithium, par exemple). De bon augure pour l’avenir.

NIO, roi du remplacement de batterie

Gros gain de temps à la clé

En matière d’échange de batterie, le constructeur chinois NIO est un leader incontesté, avec 70 millions d’échanges atteints. Le principe est simple : le client échange sa batterie contre une autre dans une des +3000 stations, ce qui fait disparaître le temps de recharge pour l’utilisateur dans les faits. Les batteries sont bel et bien rechargées, mais dans des infrastructures spécialisées et sans bloquer l’utilisateur, ce qui a permis un gain de temps de 58 millions d’heures environ. Avec du temps et de la volonté, ce système pourrait se démocratiser en Europe.

Une synergie entre McLaren et NIO ?

Cela pourrait bien

De nos jours, plus aucun constructeur n’envisage sérieusement un avenir 100% thermique, même le britannique McLaren pourtant très à cheval sur la question. D’autant plus que la marque de Woking vient de changer de propriétaire et passe sous le giron d’Abu Dhabi au sein du consortium CYVN Holdings. Une société qui, étrangement, possède également une forte participation dans le constructeur NIO. De quoi envisager des synergies entre la marque de sportives et les électriques chinoises ? Une chose est sûre : le savoir-faire de NIO en la matière pourrait grandement servir à McLaren pour son avenir.

Shangjie

La nouvelle aventure Hawei

Le géant chinois de la technologie Huawei n’en est pas à son coup d’essai en matière automobile, et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin (déjà 4 marques à son actif, chacune avec une philosophie propre). L’arrivée d’une nouvelle marque qui se veut démocratique est imminente : voici Shangie. Alors qu’il faudra attendre 2027 pour que la citadine abordable de Volkswagen voit le jour, Huawei s’associe avec SAIC pour créer une nouvelle marque de véhicules abordables réservée au marché chinois, avec des prix démarrant à 20,000 euros environ et intégrant des technologies Huawei.

La file d’attente virtuelle par Tesla

Solution en station de recharge

Quand bien même la marque américaine connaît actuellement des difficultés, elle n’en est pas moins sur le pied de guerre pour faciliter la vie de ses clients. Ces derniers avaient réclamé un système de file d’attente virtuelle en station de recharge, afin de mettre fin aux disputes des utilisateurs sur le sujet de la priorité, une problématique grandissante depuis l’ouverture des Supercharger aux véhicules non-Tesla. Voilà chose faite (sans toutefois connaître les détails exacts de comment seront gérées ces files d’attentes), tout du moins de manière expérimentale sur certaines stations, avant un déploiement plus large.