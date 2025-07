CATL Tener Stack

Un immense chargeur

Le leader chinois des batteries CATL présente un nouveau produit baptisé Tener Stack qui prend la forme d’un immense bloc de 6 mètres de haut stockant jusqu’à 9 MWh d’énergie et pouvant être transporté et installé facilement dans le monde entier. CATL utilise ses propres batteries LFP pour une meilleure densité énergétique, et assure que son Tener Stack peut recharger jusqu’à 150 véhicules électriques et même alimenter en énergie un ménage moyen pendant six années. La recharge vient de passer au niveau supérieur !

Des Opel performantes

Le badge GSE

Après avoir fait rennaître son fameux badge “Grand Sport Einspritzung” (GSE) en 2022, le constructeur allemand Opel vient de lui donner une nouvelle signification. Dorénavant, le badge GSE sera réservé aux futurs véhicules électriques haute-performance de la marque. Le PDG de la marque cerifie que cette étape décisive marque l’arrivée d’une nouvelle ère de dynamisme et d’émotion dans la mobilité électrique. D’ailleurs, pour les curieux sachez que désormais, le badge GSe signifie “Grand Sport Electric”.

BYD Dolphin Surf

La petite à moins de 20,000

Il semblerait qu’en ce moment tous les constructeurs sont en rude concurrence pour proposer le véhicule électrique démocratique par excellence. Voici un rival de taille, avec l’arrivée en Europe de la BYD Dolphin Surf. Avec son véhicule le plus vendu sur Empire du Milieu, le géant chinois souhaite écraser le marché européen avec son prix de 19,490 euros et un langage esthétique qui lui est propre. Avec une carrosserie travaillée, on pourrait presque lui imaginer un ADN sportif sous-jacent, mais son moteur 65 kW (ou 115 kW) nous ramènent sur terre, tandis que l’autonomie allant jusqu’à 310 km est particulièrement alléchante.

La GTI électrique

Elle sera monstrueuse

La descendance de la Golf et de ses multiples versions sportives façon électrique est sur toutes les lèvres. Non seulement l’arrivée d’une Golf R électrique a été confirmée, mais selon un responsable de la marque allemande, la future Golf GTI électrique est bel et bien une réalité. Et elle sera monstrueuse et authentique en gardant la configuration de traction qui lui est si caractéristique. L’auto reposera sur la plateforme SSP de Volkswagen et devrait arriver à la fin de la décennie (ce qui laisse tout de même le temps de voir venir).

Polestar arrive en France

De façon officielle

Vous avez peut-être déjà croisé des véhicules Polestar puisque les modèles de la marque suédoise sont commercialisés en Europe depuis 2020. Les véhicules Polestar sont globalement très bien vus, avec leur design scandinave simple et efficace, tandis que la concurrence sous-jacente avec Tesla est assumée à demi-mot. En revanche, ce n’est que depuis le mois de juin 2025 que Polestar est officiellement commercialisée en France avec un premier point de vente au Mans. La marque, sous giron du géant chinois Geely, fait l’objet d’un plan d’expansion ambitieux pour notre pays, avec l’entrée de gamme Polestar 2.

Lucid Air arrive en Europe !

La berline ultra-luxueuse

Les véhicules électriques du monde entier commencent à arriver en Europe, apportant dans leurs valises des philosophies parfois incroyables. C’est le cas notamment de la Lucid Air Sapphire, qui arrive en Europe à un prix tout de même conséquent de 250,000 euros, souhaitant dépasser Tesla. Avec 1250 chevaux et un couple de 1940 Nm, nous sommes dans le royaume de l’ultra-performance. Vous l’aurez compris, il s’agit d’une luxueuse berline à haute-performance offrant une très bonne autonomie de 694 km.

Voici la DS N°4

Du changement

Celle que nous connaissions jusqu’à présent sous le sobriquet de DS4 prend du galon et renouvelle sa carte d’identité : appelez là désormais DS N°4 (numéro 4). Comme l’emblématique parfum de Chanel N°5, le crossover premium français veut marquer, avec une face avant retravaillée et des feux arrière tridimensionnels. La DS N°4 introduit notamment une version 100% électrique avec une autonomie de 450 km, avec une commercialisation prévue pour mi-septembre.

Pininfarina Novantacinque

La fin de la production

Aussi intriguant que cela puisse paraître, les 150 exemplaires de la Pininfarina Battista ont été vendus ! Intriguant car nous n’en voyons pas énormément sur les routes, si ce n’est lorsque Michael Jordan a reçu la sienne par exemple. Cependant, afin de fêter la fin de la production et rendre hommage au 95ème anniversaire de la marque, l’entreprise a produit son dernier modèle, la Pininfarina Battista Novantacinque. Unique, elle possède une carrosserie en fibre de carbone rouge. De nombreux détails esthétiques rendent ce modèle de 1900 chevaux vraiment collector.

SSP, le choix Volkswagen

Electrique... avec combustion

La nouvelle plateforme développée par Volkswagen a été dévoilée. Initialement, celle-ci était annoncée comme étant réservée aux véhicules électriques, toutefois il semblerait que Volkswagen compte encore sur le moteur à combustion, mais uniquement en tant que prolongateur d’autonomie. En effet, la plateforme SSP prévoit l’intégration de moteurs à combustion fonctionnant comme générateurs pour recharger la batterie. SSP s’adaptera à tous types de plateformes, avec les premiers véhicules arrivant en 2026.

Les Hybrides Honda

Efficacité avant tout

Les constructeurs sont de plus en plus conscients quant à leur transition énergétique et la nécessité d’évoluer, sans pour autant aller dans le tout-électrique. Le géant japonais Honda a l’ambition de se concentrer sur les hybrides afin de répondre à une demande croissante. Pour ce faire, le PDG de la marque assure développer un système de groupe motopropulseur hybride qu’il espère le plus efficace au monde. Ce système pourrait s’associer aux moteurs essence existants, offrant plus d’efficacité tout en étant plus léger. L’horizon 2030 verrait quant à lui l’électrique reprendre le dessus.