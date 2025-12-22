Charger par induction en roulant

Une première mondiale

La France a récemment inauguré sur l’autoroute A10 (au sud de Paris) un projet historique baptisé “Charge as you Drive”. Un tronçon d’autoroute d’environ 1,5 km de long permet désormais aux véhicules électriques de se recharger par induction dynamique, tout en roulant. Avec une puissance de recharge moyenen de 200 kW, les performances sont loin d’être négligeables. L’objectif serait de déployer cette technologie à grande échelle, qui permettrait de démocratiser la recharge et accélérer l’électrification, voire sur le long terme de réduire la capacité des batteries.

L’impression 3D, plus efficace ?

Technique aérospatiale

Tous les constructeurs ou presque se sont lancés dans l’aventure de l’électrique. Les chinois de BYD semblent avoir trouvé une technique pour se différencier : l’impression 3D. Là où Tesla utilise ses Giga Factories, le groupe BYD mise sur l’impression 3D avec un alliage en aluminium dérivé de l’aérospatiale, utilisé pour la première fois sur la supercar YangWang U9. Ceci permet notamment d’avoir plus de rigidité et une précision hors normes. En d’autres termes ? L’impression 3D serait bien plus efficace que les méthodes de production traditionnelles. Efficace oui, mais est-ce rentable à grande échelle ?