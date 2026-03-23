L’Europe se repositionne en leader

Il était temps

Depuis le temps que la transition vers l’électrique se prépare, entre les nombreuses réglementations et évolutions, nos constructeurs et les infrastructures semblaient peiner à suivre la cadence imposée par la Chine et les Etats-Unis. Pourtant, l’Europe se positionne désormais comme un véritable leader de l’économie du VE. L’Europe devient le premier marché de l’électrification (+31% de VE 100% électriques en 2025) grâce à des réglementations plus souples qui permettent une adaptation accrue ainsi qu’une nouvelle stratégie sur les batteries, portée par des marchés dynamiques.

Renault va dissoudre Ampere

L’électrique perdure

Alors que l’ancien PDG de Renault Luca de Meo avait regroupé toutes les activités électriques de Renault au sein d’Ampere, une filiale dédiée, la nouvelle direction ne l’entend pas comme ça. Puisque l’introduction en bourse d’Ampere n’a jamais eu lieu, les nouveaux dirigeants ont préféré éliminer la complexité. En effet, sans pour autant faire reculer leur stratégie électrique, Renault va dissoudre Ampere et regrouper de nouveau toutes les activités sous le giron de la marque au losange à des fins de simplification.

Aucun malus au poids

Le gouvernement change d’avis

De toute évidence, les gouvernements successifs cherchent à taxer l’automobile, au détriment de la filière électrique qu’ils cherchent pourtant à favoriser. Néanmoins, un semblant de bon sens est venu mettre de côté le projet de malus au poids pour les véhicules électriques dans la (pour le moment en tout cas - jusqu’à la prochaine loi de finance ?). En effet, les VE n’étant pas réputés pour leur légèreté, cette taxe n’aurait pas particulièrement contribué à ce que la France puisse dynamiser son industrie électrique.