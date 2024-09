Le Groupe Fraisse, l’univers Mercedes-Benz à votre service

Lorsque Jean-François Fraisse crée son garage à Villars dans la Loire en 1973, il est loin de se douter qu’il ouvre une boite de Pandore au destin exceptionnel. Lorsqu’il se lance dans cette aventure, l’entrepreneur se spécialise dans la distribution et la réparation des véhicules industriels et utilitaires. Des compétences vite appréciées et reconnues, et le garage prospère tout en acquérant une solide réputation auprès des clients mais aussi des professionnels du secteur.

En 1994, le garage change de dimension et devient distributeur et réparateur agréé de véhicules poids lourd et utilitaires de Mercedes-Benz. Un changement radical puisque le garage se trouve désormais officiellement dans le giron d’un des plus gros groupes automobile au monde. L’identité du Groupe gagne en consistance que ce soit dans la Loire, en Haute-Loire, dans le Puy-de-Dôme ou dans l’Allier. Auprès des particuliers, comme auprès des acteurs professionnels, Le groupe Fraisse est apprécié pour son sérieux, son sens de l’accueil, de l’écoute et surtout pour la rigueur du travail bien fait.

Les activités de commerce et d’après-vente commerce sont prospères. L’entreprise qui entretien des relations de confiance avec des clients fidèles, décide de se développer davantage. En 1998, le Garage Fraisse, s’implante à Brives-Charensac, proche du Puy-en-Velay en Haute-Loire, puis déménage en 2002 à Saint-Germain-Laprade dans une construction neuve à la pointe de la technologie. Ce site est mis en avant pour ses spécialisations de distributeur et réparateur agréé de véhicules utilitaires légers et poids-lourds. En 2001, le site de Roanne Vougy est acquis. En 2013, c’est au tour des sites de Clermont-Ferrand et Vichy de rejoindre le Groupe Fraisse qui devient un acteur incontournable du marché du véhicule industriel et Utilitaire en Auvergne-Rhônes-Alpes. Cette même année, l’établissement de Saint-Germain-Laprade se voit confier la distribution de la gamme véhicules de particuliers pour le secteur de Haute-Loire.

Ainsi, d’un cœur de métier centré historiquement sur les poids-lourds et les véhicules utilitaires légers, le Groupe Fraisse se développe également dans le domaine des voitures de particuliers. Là encore, la qualité du travail mais aussi du service des différents points de vente et d’ateliers du groupe lui permettent de fidéliser une clientèle adepte de la marque Mercedes-Benz. Chez Fraisse, les clients se sentent considérés, accueillis dans un environnement cordial et rassurant.

Les évolutions constantes engagées par Mercedes-Benz apportent du grain à moudre à l’entreprise française solidement installée dans un bassin à forte activité industrielle, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, du plastique et du caoutchouc, de la métallurgie et du textile ». L’expertise de l’entreprise est appréciée par la ces acteurs économiques forts de la vie locale qui recherchent, pour certains, le tempérament des véhicules sportifs de Mercedes, et pour d’autres les qualités de confort et sécurité des SUV qui répondent aux exigences des conditions climatiques rigoureuses de la Haute-Loire.

Pour voir encore plus loin, le Groupe Fraisse mise également sur la croissance du monde de la mobilité électrique, par une offre réfléchie de véhicules électriques ou hybrides.

Au printemps dernier, l’entreprise a entièrement rénové son point de vente historique de Villars. L’idée était de répondre au nouveau standard Mercedes-Benz, « MAR20X ». Ce standard nouvelle génération implique des évolutions dans les locaux d’un garage, le modernisant pour le rendre plus attractif et accueillant avec un parcours client inédit.

De quoi préparer idéalement les dix prochaines années et voir le futur avec optimisme et ambition.