Le Badge RS aura ses plateformes

La marque aux anneaux n’abandonne pas le moteur à combustion et encore moins ses modèles les plus sportifs badgés RS. Un responsable de la marque confirme que les futurs modèles badgés RS reposeront soit sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric) pour les véhicules 100% électriques, soit sur la plateforme PPC (Premium Platform Combustion) pour les véhicules thermiques (avec derniers modèles prévus pour 2025 selon la stratégie d’Audi). À l’heure actuelle, la plupart de ces derniers reposent sur la plateforme MLB commune au groupe VW et sortie en 2012.