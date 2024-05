Lamborghini Revuelto “Arena”, Ad Personam à l’honneur.

Cette édition spéciale et exclusive de la toute dernière Lamborghini Revuelto permet à la marque italienne d’inaugurer la série (que l’on imagine longue) des éditions limitées du taureau enragé. Ce véhicule vient mettre en exergue tout le savoir-faire de la division de personnalisation Ad Personam et l’ouverture de leur nouveau studio, mais aussi célébrer le plus grand évènement jamais organisé par la marque : la Lamborghini Arena, qui a réuni plus de 500 Lamborghini, des milliers de passionnés, et a mis en scène les Huracan SuperTrofeo EVO2 ainsi que la rarissime Essenza SCV12.

Basée sur la remplaçante de l’Aventador, cette Lamborghini Revuelto exclusive est reconnaissable à ses petits détails de personnalisation uniques, qui soulignent les possibilités laissées aux clients en matière de sur-mesure. La carrosserie Grigio Hati (gris clair) contraste avec la bande Nero Noctis du capot (qui n’est pas sans rappeler le premier modèle de Gallardo Performante avec un peu d’imagination), tandis que les petits soubresauts Verde Scandal (coques de rétroviseurs, capot arrière, prises d’air etc...) renforcent la personnalité hybride de la sportive italienne.

Les habitacles Lamborghini ont toujours été majestueux, mêlant une certaine idée du luxe à base de motifs imprimés iconiques et une sportivité démesurée avec l’utilisation de matériaux spécifiques. En effet, les sièges sport noirs associés aux surpiqûres et aux détails Verde Scandal contrastent à merveille. Le carbone est omniprésent, tandis que l’auto possède une broderie spéciale reproduisant le mythique circuit d’Imola (où s’est déroulé le fameux “Lamborghini Arena”).

Sous le capot, aucun changement pour le V12 hybride italien, mêlant un V12 6,5 L thermique à un système à 3 moteurs électriques, développant 1015 chevaux et jusqu’à 725 Nm. L’auto peut rouler jusqu’à 350 km/h et n’a besoin que de 2,5 secondes pour s’occuper du 0 à 100 km/h.