Lamborghini Huracan STO SC10 Anniversario, Auguri, Squadra Corse !

La Huracan STO (Super Trofeo Omologata) est le dernier modèle rutilant du taureau enragé. La marque de Sant’Agatha nous a habitués avec de nombreuses séries spéciales et modèles uniques, et cette Huracan STO SC10 Anniversario ne vous étonnera donc pas. Modèle unique, cette auto est un hommage au département de course Squadra Corse de la marque, qui fêtait ses 10 ans en 2023. Aussi, cette STO SC10 Anniversario témoigne du savoir-faire de Lamborghini en sports mécaniques, transposé directement pour la route (une première selon eux).

Cette édition spéciale STO SC10 Anniversario se reconnaît à sa livrée dès le premier regard. En effet, elle s’inspire de la Lamborghini SC63 LMDh, l’hypercar engagée par la marque italienne en endurance d’ici 2024 : Verde Mantis et Nero Noctis se mélangent habilement, tandis qu’un fin liseré rouge (Rosso Mars pour être exact) traverse l’auto et qu’une bande aux couleurs italiennes traverse le milieu du véhicule du capot à l’immense aileron arrière dont l’angle a été modifié. L’auto hérite de tout le savoir-faire de Squadra Corse, et possède une nouvelle pièce en carbone à l’avant, pour gérer les flux d’air.

Dans l’habitacle, Lamborgthini met l’accent sur la sportivité sans laisser aucun doute quant à la vocation du véhicule avec la présence d’un arceau de sécurité en aluminium ou encore d’une ceinture avec quatre points d’ancrage. L’heureux propriétaire s’installe ensuite dans des sièges sport en alcantara, mis en valeur par des surpiqûres vertes. Dans la chasse des kilos superflus, Lamborghini est même allé jusqu’à intégrer un revêtement de sol en fibre de carbone.

Avec les 24 Heures du Mans en guise d’inspiration, l’auto reprend le V10 atmosphérique de 640 chevaux. Véhicule de compétition adapté à un usage routier, l’auto possède de nouveaux amortisseurs réglables dans 4 directions issus des sports mécaniques, et fonctionnant à merveille avec de nouveaux pneus Bridgestone. De ce doux bloc thermique s’échappe une douce mélopée, rendue d’autant plus agréable par un échappement Akrapovic en titane.

Fiche technique:

Moteur: V10 5,2 L

Puissance CV: 640 ch

Couple: 565 Nm

Poids: 1339 Kg

0-100 km/h: 3,0 sec

Vitesse max: 310 km/h

Prix: Non communiqué