Véritable concentré de performance, la Lamborghini Fenomeno est le dernier projet “few-off” (en série limitée) visionnaire de la marque au taureau, initié par la Reventon en 2008. Son prix de 3 millions d’euros n’est pas pour toutes les bourses, mais sachez tout de même qu’il s’agit de la Lamborghini la plus performante et la plus puissante construire à ce jour. De quoi faire relativiser ? Pas sûr. Seuls 29 exemplaires sortiront des usines de Sant’Agatha Bolognese.

En Bref La Lamborghini Fenomeno est un projet "few-off" très performant, basé sur la Revuelto. Elle coûte 3M€, limitée à 29 exemplaires. Design extravagant, intérieur futuriste, V12 hybride de 1080ch, 0-100 en 2.4s.

Basée sur la Revuelto, dernière-née de la marque, la Lamborghini Fenomeno est un concentré de stéréotypes Lamborghini poussés au paroxysme : un dessin extravagant coupé à la serpe, anguleux, avec des éléments taillés directement au laser et des freins en carbone-céramique. Les optiques sont totalement nouvelles, presque plus discrètes, faisant oublier les deux écopes sur le capot. L’arrière quant à lui a été entièrement retravaillé et rallonge la Revuelto de quelques dizaines de centimètres : une immense sortie d’échappement trône au beau milieu, entouré de part et d’autre par des feux verticaux reprenant le motif en Y.

Une fois à l’intérieur, on retrouve un habitacle de Revuelto totalement remanié par des éléments futuristes : couleurs, carbone, alcantara... Tous les éléments sont là pour se libérer du minimalisme. En revanche, les sièges sont totalement nouveaux et semblent tirés de l’univers du jeu vidéo tant ils semblent s’inspirer de la course automobile (alors pourtant que Lamborghini n’a pas brillé dans ce domaine en endurance). L’autonomie en tout-électrique passe à 20 km grâce à une nouvelle batterie de 7 kWh. Mais ce n’est pas ce point qui vous fera basculer dans votre choix d’en acheter une.

Sous le capot, on retrouve la mécanique de la Revuelto avec une motorisation hybride. Le V12 6,5 Litres atmosphérique pousse désormais 835 chevaux et est associé à 3 moteurs électriques, poussant la puissance totale à 1080 chevaux. La plus puissante Lamborghini de tous les temps peut abattre le 0 à 100 km/h en 2,4 secondes et n’a besoin que de 6,7 secondes pour boucler 200 km/h.