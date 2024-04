L’agence Automobilière d’Héricourt, au plus que parfait.

Quand Jacky Favre se lance dans l’aventure de l’Agence Automobilière, il privilégie de commencer comme agent commercial. Pour lui, la donne est simple, s’il veut maîtriser tous les aspects de la vente d’automobiles, il doit commencer par apprendre à vendre, comprendre chaque rouage, chaque étape d’une vente de voiture. Il doit également se fondre dans le moule de la mentalité développée par L’Agence Automobilière, l’entreprise créée en 2004 par Christophe Winkelmuller. Le concept de cette entreprise est, de base, plutôt simple : en se basant sur le milieu de l’immobilier, elle joue le rôle d’intermédiaire entre acheteurs et vendeurs afin de sécuriser les transactions. Le point commun entre une voiture et un bien immobilier? Leur complexité, la possibilité de vices cachés, le risque de mauvaises surprises, l’inquiétude de ne pas avoir vendu au bon prix. Pour mettre fin à ces risques, un seul crédo, l’honnêteté. Simple sur le papier, il faut ensuite trouver les bonnes personnes pour développer ce concept à travers un système de franchise.

En misant sur l’honnêteté, la transparence et, bien entendu, sur les connaissances du secteur, L’Agence Automobilière fait son trou en France ainsi qu’à l’étranger. D’ailleurs, une agence ouvre en 2019 à Héricourt, dans le département de la Haute-Saône. Trois ans plus tard, Jacky Favre, séduit par le concept et la philosophie développée par cette entreprise, saisi l’opportunité de reprendre l’agence. Pour le jeune entrepreneur (34 ans), c’est l’aboutissement d’une reconversion professionnelle après 13ans dans l’industrie automobile.

Après quelques années passées comme agent commercial, Jacky se plie en quatre pour faire de l’antenne d’Héricourt un lieu qui compte, un endroit où on se sait en confiance. En dingue d’automobile, il maîtrise parfaitement son sujet. Il est impossible de le piéger sur une voiture, sur la technique, les performances, sur la construction, l’homme est partageur et pédagogue quand il faut expliquer et répondre à vos différentes interrogations. Franchisé de l’Agence Automobilière, il s’évertue à vous rendre la vie la plus facile en mettant en priorité la qualité du service client.

Son sens du relationnel se révèle un point majeur pour faire le lien entre le vendeur et l’acheteur, pour créer cette relation de confiance entre les différentes parties et que la vente (ou l’achat) se passe au mieux. Là encore, sa personnalité colle aux valeurs mises en avant par l’Agence Automobilière, colle au slogan que tout le monde connaît : « Entre gens honnêtes. » L’agence d’Héricourt recueille d’ailleurs des commentaires élogieux et une satisfaction client au plus que parfait (4,9/5 d’avis sur Google, 99% des clients recommandent l’agence). De quoi rendre fier son repreneur qui n’entend pas s’arrêter en si bon chemin.

A l’heure actuelle, Jacky Favre annonce disposer d’une moyenne de 70 véhicules en mandats, que ce soit des voitures (bien sûr), des quads, des motos et même des camping-cars. Beaucoup de clients font appel à ses services à distance, un gage de sérieux pour l’entrepreneur. En effet, 2/3 de ses ventes se finalisent à distance, sans le moindre souci. A l’Agence Automobilière d’Héricourt, vous pouvez avoir des solutions de financement pour l’achat de la voiture de vos rêves ou disposer du très efficace service de reprise du véhicule. A chaque fois, toujours avec les excellents conseils de Jacky et de son équipe.