L’Agence Automobilière de Colmar en pleine croissance.

Connaissez-vous le principe et la philosophie de l’Agence Automobilière ? Ce groupe fête, cette année, ses 20 ans. Depuis son lancement en 2004, il est devenu le réseau n°1 en Europe et compte plus de 80 agences franchisées. C’est dire si son impact sur le marché de l’automobile est important aujourd’hui. Pour réussir à séduire et croître de la sorte, le groupe s’est basé sur les méthodes des agences immobilières en y apportant des retouches pour correspondre au mieux au marché automobile. En passant par une des agences du groupe, vous remarquerez facilement le slogan affiché « Entre gens honnêtes ».

Jonathan Thierry est l’un de ces clients charmés par cette approche humaine de la vente de voiture. Client en 2018 de l’Agence Automobilière, il n’oublie pas cette expérience d’achat lorsqu’il se lance dans une réorientation professionnelle bienvenue et voulue. Lui, l’ancien commercial en restauration, accepte un nouveau défi dans un secteur qu’il ne connaît pas. Son premier employeur dans cette nouvelle vie ? L’Agence Automobilière de Colmar en mai 2020.

S’il ne connaît pas le marché de l’automobile, Jonathan Thierry est un vrai dingue de voiture. Il n’arrive donc pas en terre inconnue. Dynamique, avec une envie d’entreprendre et de faire grandir cette agence, il se fond facilement dans l’ambiance. A tel point que, six mois plus tard, le gérant d’alors le sent prêt à voler de ses propres ailes et lui cède sa place. Pour Jonathan, c’est un cap de plus de franchi dans son parcours professionnel, un premier objectif atteint qui en appelle, inévitablement d’autres.

Pour ce défi d’une vie, l’entrepreneur n’est pas seul puisqu’il se lance avec son épouse comme associée. L’idée est de créer une atmosphère familiale et professionnelle, ce que le couple réussit facilement tant les deux partagent la même passion des belles voitures et des valeurs de vie et de travail similaires. Au four et au moulin pour proposer les meilleurs services possibles à leur clientèle, Jonathan et son épouse se démultiplient pour être à la hauteur de leur ambition. En peu de temps, les retours clients sont excellents. Logique, l’Agence Immobilière de Colmar mise sur la transparence, la franchise et la qualité plutôt que la quantité. Une démarche qui plaît aux clients.

Le sens du commerce de Jonathan est un atout de taille. L’Agence Immobilière de Colmar grandit et compte de plus en plus de demande avec, actuellement plus de 80 mandats et plus de 80 voitures présentées en permanence en vitrine. Toutes sont dans un excellent état général et sont proposées avec leur traçabilité complète. Le succès de cette entreprise a des incidences positives sur le tissu économique local puisque le couple a embauché récemment deux salariés (Lucas et... Lucas) ces derniers mois et qu’une troisième personne, Elina, intégrera l’équipe début mars. Des signes de bonne santé mais aussi d’une demande croissante qui démontrent le savoir-faire et le sérieux de cette agence qui vous permettra de trouver la voiture de vos rêves en respectant vos contraintes budgétaires.

Bien entendu, le tout en assurant une prestation clé-en-main avec une multitude de possibilités de services pratiques et utiles. On peut citer les trois packs de garantie commerciale (Sérénité Or, Sérénité Argent ou Sérénité Bronze), des possibilités de financement, d’assurer la voiture avec le partenaire de l’Agence Automobilière, le service de création de carte grise. De la qualité, du sérieux, de la convivialité, un accompagnement franc et chaleureux. La recette idéale pour acheter votre nouvelle voiture.

