Il est fascinant de voir à quel point le constructeur suédois continue à améliorer sans cesse ses modèles existants, proposant de nouvelles technologies et modèles tout aussi exclusifs qu’ils sont impressionnants. La Koenigsegg Sadair’s Spear tient son nom du cheval de course préféré du patriarche Jesko Von Koenigsegg, un afficionado de la discipline. Seuls trois exemplaires verront le jour.

TL;DR La Koenigsegg Jesko Sadair's Spear, limitée à 3 exemplaires, est une version améliorée de la Jesko. Moteur V8 biturbo de 1625 ch (E85).

Poids plume de 1385 kg.

Aérodynamique optimisée (nouvel aileron, prises d'air).

Record de vitesse à Goodwood.

Pour pousser ses véhicules dans leurs retranchements, Koenigsegg travaille d’arrache-pied sur l’aérodynamisme. À l’avant, les ingénieurs ont conçu de nouvelles prises d’air plus efficaces, tandis que nous retrouvons notamment un nouvel aileron actif à double lame à l’arrière. Aussi, la carrosserie a été légèrement rallongée et l’auto possède de nouvelles jantes en fibre de carbone à sept branches. Le poids a été contenu à 1385 kg, ce qui en fait la plus légère des Jesko à ce jour.

Dans l’habitacle, peu de choses évoluent. Koenigsegg propose toutefois une console centrale redessinée et vous propose des harnais à six points, pour les plus téméraires. Quand bien même il ne s’agisse pas de sa raison d’être, la marque suédoise accorde une grande importance au confort de ses occupants, avec la présence d’une aide au stationnement panoramique ou encore la recharge par induction.

Sous le capot, on retrouve le V8 biturbo suédois, associé à une transmission LST qui permet de monter à 46,000 tours/minute. Oui, vous avez bien lu. Le bloc moteur développe 1300 chevaux (et jusqu’à 1625 chevaux s’il est alimenté au E85) pour un couple de 1500 Nm. Nous sommes face à une pistarde dans l’âme, qui pousse le rapport poids/puissance dans ses retranchements, reléguant la One:1 à une simple étude technique. Les améliorations techniques sont trop nombreuses pour toutes être mentionnées, de la nouvelle prise d’air moteur à nouveau système de refroidissement d’huile. Une chose est sûre : ce n’est pas pour rien si elle a battu le record de la voiture de série la plus rapide sur la montée au Goodwood Festival of Speed (47,14 secondes, soit 1,68 secondes de mieux que le précédent record détenu par la Czinger 21C).