Kia Tasman, Des envies d’ailleurs

Avec l’avènement du CyberTruck de Tesla, les pick-up ont le vent en poupe. Le constructeur coréen Kia s’engouffre dans la brèche avec l’arrivée de son premier pick-up baptisé Tasman, présenté en Arabie-Saoudite (un marché phare pour ce genre de véhicule). Pour l’heure, le Kia Tasman est destiné aux marchés Coréen, Australien et Moyen-Orientaux. Malheureusement, son arrivée en Europe n’est clairement pas garantie compte tenu de la réglementation.

Les dimensions du Kia Tasman dans sa version double-cabine (la plus répandue) sont globalement dans la norme par rapport à ses rivaux. Il fait tout de même 5,41 mètres de long, soit quelques centimètres de plus qu’un Ford Ranger (par exemple). Pourtant le capot répond aux normes du segment (immense, gros lettrage, calandre titanesque...), quand bien même son look soit très arrondi et les phares situés aux extrémités semblent minuscules. De profil, ce Kia Talisman est reconnaissable à ses passages de roues marqués. L’arrière semble bien solide et efficace (avec une benne de 1173 Litres).

Dans l’habitacle version double-cabine, le Kia Tasman semble plutôt luxueux et spacieux, offrant un habitacle consensuel dans la lignée d’une Kia. En effet, les finitions n’ont rien à envier aux rivaux sur ce segment (X-Line ou Pro) : plutôt rustiques mais durables, avec beaucoup de plastique dur. Un pick-up se doit avant tout d’être robuste, et c’est ce que semble offrir le Kia Tasman. L’auto possède une double instrumentation numérique et un volant ovoïde particulièrement grand.

Sous le capot, la version la plus puissante à l’heure actuelle est un bloc essence 4 cyl 2,5 litres développant 277 chevaux pour un couple maximal de 421 Nm. L’auto possède sa propre plateforme technique, sans aucun système d’hybridation. Le client pourra choisir être une boîte auto à 8 rapports ou une boîte manuelle à 6 vitesses. Avec les assistances et les différents modes proposés, le Kia Tasman est un pick-up fonctionnel, permettant de tracter jusqu’à 3500 kg et offrant jusqu’à 1200 kg de charge utile.

Fiche technique (Kia Tasman):

Moteur: 4 cyl 2,5 L

Puissance: 277 ch

Couple: 421 Nm

Poids: Non communiqué

0-100 km/h: Non communiqué

Vitesse max: Non communiqué

Prix: Non communiqué