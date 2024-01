Joël Sanseigne, l’homme qui aimait les italiennes

La passion automobile coule dans les veines de Joël Sanseigne. Depuis son plus jeune âge, il est amoureux du sport automobile et a toujours aimé piloter des voitures. À 18 ans, son permis tout juste en poche, il réunit une petite équipe de 2 à 3 personnes pour s’inscrire en course de côte ou en slalom et il s’aligne aussi au départ de 2 courses de championnat de France. Il ne roule pas sur l’or, mais sur des modèles Fiat ou sur des Golfs qui sont financièrement à sa portée.

À 25 ans, il décide de se poser un peu et entame une carrière dans le domaine du contrôle technique automobile. Un projet couronné de succès puisqu’il possédera plusieurs centres de contrôle. Si cela le satisfait sur le plan financier et s’il exerce dans le milieu automobile, il lui manque pourtant une dose de passion, d’exaltation. À 50 ans, il décide alors d’arrêter le contrôle automobile et de se consacrer à sa passion de toujours, les belles mécaniques italiennes. Il crée donc Sanseigne Vintage, un garage qui se consacre uniquement aux belles Italiennes qu’elles se nomment Fiat, Ferrari, Maserati ou encore Abarth.

Chez Sanseigne Vintage, on ne se contente pas de la vidange, on répare la mécanique, la carrosserie, la sellerie, les boiseries, on vend des pièces détachées et parfois, si besoin, on les fabrique, à l’identique, le tout fait maison. Sa passion est contagieuse et ses connaissances en matière de mécaniques transalpines font vite écho auprès des passionnés et ce qui devait être une activité tranquille se transforme en véritable point de convergence pour les passionnés de voitures italiennes.

Parallèlement à l’ouverture du garage, Joël reprend les rallyes automobiles et bien évidemment sur des automobiles italiennes comme la Fiat Ritmo Abarth ou, sur neige et glace, la Lancia Delta Intégral avec au passage quelques victoires. Devenu un préparateur de renom, il propose la préparation de véhicules pour les clients avec assistance à l’image de ce qu’il fera avec Yves Loubet et sa Lancia Delta Integral pour la prochaine saison sur neige et glace…

Un beau parcours donc, une vie bien remplie et en grande partie dédiée à sa passion et c’est encore loin d’être fini…