Hervé Chauvin est ce qu’on appelle un passionné, un vrai de vrai, pas un passionné opportuniste, bien au contraire. Depuis son enfance, les automobiles occupent constamment ses pensées. S’il a bien grandi depuis son enfance, l’entrepreneur collectionneur reste un grand enfant dans l’âme. Il ne s’en cache pas d’ailleurs : « J’ai fait de cette passion mon métier et j’apprécie de partager des souvenirs et des expériences automobiles avec les grands enfants que nous sommes. »

Aujourd’hui à la tête de l’entreprise « Hervé Chauvin Collection », il a su prouver, depuis ses premiers pas dans le milieu professionnel, qu’on pouvait parfaitement allier la passion et le travail, le tout en étant crédible et diablement efficace. Hervé Chauvin commence sa carrière à 21 ans après quelques études commerciales, déjà dans le milieu de l’automobile, en phase avec ses valeurs et ses envies. Très rapidement, il démontre un savoir-faire épatant comme vendeur, d’abord pour des marques généralistes puis haut de gamme, à tel point qu’il se lance à son compte à seulement 26 ans. Ses débuts se font sur le segment des voitures d’occasion, toutes les voitures. Tout ce qui roule l’intéresse… Mais le plaisir ne dure qu’un temps quand Hervé Chauvin se rend compte que ce travail devient plus alimentaire que passionnel. Lui, ce qu’il aime, c’est la mise en avant des voitures, des belles, des anciennes surtout, ces modèles de collection dont il est friand, dont il est client lui-même.

S’il perd le goût et l’envie de ne vendre que des modèles d’occasion, il se motive en pensant à différents nouveaux concepts de vente de voitures. Dans sa propre collection, il possède plusieurs vieilles Mercedes, une marque qu’il affectionne particulièrement. Hervé Chauvin se lance en proposant un concept de développement des modèles anciens de Mercedes à des concessionnaires officiels du constructeur allemand. Il se rapproche du patron de GGE, ancien revendeur de la marque étoilée basé en région parisienne. Les deux sont sur la même longueur d’onde, ce qui permet à Hervé de valider la création d’un département « Classic »

au groupe GGE, avec la mention Mercedes. GGE Classic voit ainsi le jour pour le plus grand bonheur de Hervé Chauvin qui voit, dans cette porte qui s’ouvre, la possibilité de retrouver ses émotions d’enfant, de reprendre un réel plaisir dans cet univers qu’il apprécie plus que tout. Cette motivation retrouvée, il se montre hyper actif pour développer son concept. On le voit sur les salons de collections où sa verve et sa personnalité séduisent toutes les personnes qu’il rencontre, que ce soit des visiteurs lambda ou des professionnels avertis.

Lorsque GGE change de main, le collectionneur-vendeur se rapproche de la société BPM pour lancer un concept similaire. Le choix de BPM est loin d’être anodin. Cette entreprise est l’un des plus importants représentants de Mercedes en France. Avec elle, Hervé crée BPM Héritage. Il reprend les recettes hyper fonctionnelles qu’il avait mises en place chez GGE. Là encore, il donne de sa personne et partage sa passion avec une facilité déconcertante. Au fil des années, son carnet d’adresses s’étoffe et il devient un incontournable dans le paysage des voitures de collection.

Lorsque l’aventure prend fin en 2024, Hervé Chauvin sait que c’est le moment, pour lui, de se lancer enfin à son compte. Il a l’idée, il lui manque un nom qui claque. Il le trouve facilement : Hervé Chauvin Collection est créé. Il reprend le concept qu’il avait imaginé avec ses anciens partenaires et se lance à sa manière, dynamique, enjoué, passionné et passionnant. Conscient que le marché de la collection ne se résume pas à Mercedes, il achète des voitures qui le font vibrer, des modèles qui lui parlent et dont on peut tous facilement avoir le coup cœur. Quand on est passionné comme l’est depuis toujours Hervé, la mauvaise partie du jeu reste, bien sûr, la phase revente. Amoureux des voitures qu’il trouve, il éprouve parfois un gros pincement au cœur quand il trouve un acheteur. Pour lui, chaque modèle se vit comme une nouvelle aventure, chaque modèle a une histoire à raconter, une anecdote qui le diffère des autres.

Lorsqu’il se lance, fort de son carnet d’adresse aussi épais qu’un bottin de Pages Jaunes, l’entrepreneur-collectionneur s’appuie sur ce réseau qui lui fait totalement confiance. Son nom lui ouvre des portes. Ses connaissances, sa personnalité chaleureuse et conviviale rassurent chacun de ses contacts. Dans le milieu de la voiture de collection, Hervé Chauvin est ce qu’on appelle une valeur sûre, « le gars sûr », celui dont on sait qu’on ne se fera jamais avoir, jamais piéger. Il vibre pour les modèles qu’il dégote, il en parle toujours avec une émotion réelle, loin des clichés habituels des vendeurs automobiles. Faire affaire avec lui, c’est se lancer dans une folle aventure où l’histoire de l’automobile sera mise en avant, où vous serez embarquez avec lui pour traverser les époques et revivre les aventures mythiques du modèle qui vous fait craquer.

Très présent sur les salons spécialisés, Hervé Chauvin vous accueille également dans son local, dans son show-room du côté de Moret sur Loing (près de Fontainebleau), avec son magnifique berger australien, Isis, coqueluche de tous les clients. Ce haut lieu, invisible quand on passe à côté, qui charme tous les collectionneurs est son antre. Il ne reçoit que sur rendez-vous. Là, si vous ne le connaissez pas encore, vous rencontrez un homme habité par sa passion, par son travail. D’ailleurs, pour lui, ce n’est pas un travail, c’est sa raison de vivre. Cela se ressent au fil des discussions tant il a cette qualité rare de savoir transmettre l’émotion. Hervé Chauvin n’est pas un « vendeur » traditionnel, son approche est différente. Il ressemble plus à un artiste qui vous ouvre son monde. Il aime connaître la personne à qui il va vendre un modèle, une manière, selon lui, de s’assurer que le modèle vendu sera aussi bichonné que si c’était lui le propriétaire.

Si le personnage est original, il n’en demeure pas moins qu’il aime plus que tout ses voitures. Pour lui, la présentation doit être optimale. Chaque modèle de collection est révisé, entretenu, analysé, inspecté et toujours d’une propreté absolue. Il propose des modèles qui sont garantis trois ans, ce qui est très rare sur le marché de l’occasion. Cette garantie est, pour lui, comme pour les clients, une assurance de tranquillité.

Il développe très habilement son commerce. Aujourd’hui, il compte entre 15 et 20 voitures en permanence en exposition à la vente dans son local. Son large réseau lui permet d’être toujours au courant des nouvelles voitures de collection mises en vente, de nouvelles enchères organisées. Il sait, par son expérience, que le marché de la collection est atypique, souvent irrationnel.

Aujourd’hui, son objectif est de personnaliser encore plus chaque offre de voiture en vente. Ceci en proposant, par exemple, des vidéos personnalisées sur chaque modèle. Dans sa tête, chaque véhicule est unique, il faut donc le traiter de façon unique. Il imagine une présentation en mode « émission de TV » autour de la voiture. Intarissable sur les voitures, Hervé pourrait rester des heures à mettre en avant un exemplaire de collection. Il envisage, également, de faire sortir de terre prochainement un bâtiment supplémentaire sur-mesure dédié à sa collection et mettre encore mieux en avant chaque voiture, avec, en particulier, une zone de préparation pour le detailling ainsi qu’un pont pour faciliter la vérification de chaque modèle. Le tout, en affirmant son identité et ce savoir-faire qui fait toujours la différence. Pour une voiture de collection, la bonne adresse, c’est Hervé Chauvin Collection !

En savoir plus :

Hervé Chauvin Collection

Tel : 07 76 01 38 98

Courriel : h.chauvin@hervechauvincollection.fr

Site : https://www.hervechauvincollection.fr/