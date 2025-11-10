Il va falloir s’y faire. Les habitués de GT Spirit, de cet immense show-room basé dans la banlieue lyonnaise, ont déjà du remarquer le changement. En effet, cette institution du marché de l’automobile de collection en France s’appelle désormais CLASSICA Rassurez-vous, si l’appellation change, le savoir-faire reste bel et bien le même.

Cette société historique a pignon sur rue depuis bientôt 50 ans. A ses débuts, elle s’appelait Automusée avant d’être reprise par Nicolas Defosse pour être rebaptisée GT Spirit en 2005. Lorsqu’il se lance avec GT Spirit, l’entrepreneur fou des voitures des collection tient à se concentrer sur un seul site alors qu’Automusée était présent sur LYON, FOREZ et CHAUFFAILES. En optant pour un seul lieu de rencontre, du côté de La Boisse, à 15 kilomètres de Lyon, sur un axe de passage très prisé entre la capitale des Gaules et Genève.

Au fil des années, GT Spirit est devenue l’une des références les plus réputées sur le marché de la collection mais aussi des GT qui font rêver. Désormais retraité, Nicolas Defosse a transmis son entreprise à Meidy Sannino, les deux se connaissant très bien et partagent cette passion et cet amour des belles voitures, des automobiles historiques, de prestige. Dans un message émouvant, il présente ainsi son successeur : « C’est un collectionneur expérimenté ainsi qu’un entrepreneur rigoureux dont le dynamisme commercial et le réseau sauront faire aboutir la vente de l’automobile que vous souhaitez lui confier. »

Désormais seul maître à bord, Meidy a décidé de changer le nom de l’entreprise, comme un symbole d’une nouvelle histoire, d’une nouvelle aventure. Exit GT Spirit, welcome CLASSICA, une appellation sous forme de clin d’oeil sur l’orientation évidente prise par le nouveau propriétaire des lieux qui souhaite se recentrer sur son cœur de métier, à savoir les véhicules de collection. Un choix vu, par les habitués, comme un retour aux sources. Le logo évolue également, il représente, aujourd’hui un pommeau de vitesse faisant forcément référence à ceux que nous trouvions sur les voitures d’antan.

Chez CLASSICA, vous entrez donc dans le monde de la voiture de collection, dans 3500m2 de showroom. Ce showroom est une zone hors du temps, hors du monde et de ses turpides, une zone où vous en prenez plein les yeux, où vous pouvez admirer 110 véhicules en vente, 28 marques différentes telles Aston Martin, De La Chapelle, De Tomaso, Ferrari, Lotus, Mini Moke, Porsche, Triumph et tant d’autres. Le garage annonce des modèles couvrant la période de 1935 à 1980, de quoi en avoir pour tous les goûts et tous les budgets.

Le nouveau gérant aime prendre des initiatives. L’idée du nouveau logo, c’est lui, comme celle du nouveau nom et de l’orientation donnée à l’entreprise. Diplômé de licence éco&gestion, titulaire d’un master en audit et en contrôle de gestion, il a travaillé dans le secteur du commerce tout en se rapprochant de celui de l’automobile. Collectionneur lui-même, il éprouve une grande sensibilité pour les belles anciennes. C’est comme client qu’il a découvert GT Spirit. Très vite, il noue une relation amicale avec Nicolas Defosse. Le coup de cœur est là, Meidy apprend le futur départ en retraite de l’ancien propriétaire des lieux. Dans sa tête, aucun doute possible, c’est le moment de se lancer dans l’aventure, de reprendre cette institution lyonnaise.

Il faut dire que GT Spirit, devenu CLASSICA, est un véritable repère pour les amoureux des anciennes, pour ces passionnés des modèles anciens qui ont marqué l’histoire de l’automobile. Ils savent qu’ils peuvent se rendre chez CLASSICA admirer les différents modèles en vente, échanger avec toute l’équipe, débattre avec le patron, ce dernier ne rechignant jamais à discuter avec ses clients de leur passion commune. Devenu un véritable expert de ces modèles historiques, Meidy est un homme pointilleux. Chaque véhicule en vente chez CLASSICA fait l’objet d’un contrôle très détaillé avec 70 points de contrôle en suivant une charte précise et rigoureuse. C’est la réputation de l’entreprise qui est en jeu si une voiture en vente est proposée avec des défauts non repérés par le garage. Cette réputation est telle que le magnifique showroom voit passer plus de 2500 visiteurs chaque semaine venir admirer les voitures et s’imprégner de l’ambiance old-school des lieux. Ici, les amoureux des quatre roues savent qu’ils peuvent venir juste pour se balader tel dans un musée. C’est une des forces de CLASSICA.

Le garage mise également sur son grand savoir-faire. Huit personnes s’affairent pour faire tourner la boutique, 3 dans la partie commerciale, trois mécaniciens et un préparateur. L’atelier jouit d’une solide réputation. Les acteurs du lieu sont des experts des modèles anciens et ne laissent rien passer. Originalité du lieu, cet atelier est ouvert à tout le monde et pas seulement aux clients de CLASSICA. Il propose des prestations d’entretien et de restauration, le tout avec six ponts élévateurs et une cabine de peinture. Les mécaniciens ne refusent jamais de filer un coup de main ou simplement donner des conseils d’entretien ou de réparation. Tout est pensé pour que le client se sente à son aise et se sente accueilli comme s’il arrivait chez lui. Dans les mois à venir, CLASSICA présentera un service encore plus complet de restauration complète des automobiles. Enfin, pour ceux qui cherchent un lieu pour stocker leur voiture, CLASSICA propose un service de gardiennage et de stockage de qualité. De quoi être rassuré pour le bien-être de votre petit bijou de collection.