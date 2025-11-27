Quand deux potes passionnés et dynamiques décident de s’unir, ça donne, souvent, de très belles aventures. C’est le cas de Pierre et Alexis, deux copains qui ont de la suite dans les idées. Avant de créer L’Automobile Orléans, en 2019, il faut prendre la DeLorean, ne pas aller dans le futur mais bel et bien dans le passé pour comprendre la genèse de ce projet orienté vers l’excellence.

En Bref Pierre et Alexis, amis passionnés, créent L'Automobile d'Orléans en 2019. Originellement franchisés BH Car, ils développent un concept novateur de vente automobile axé sur la qualité et le service premium.

Alors en BTS Co, Guillaume Herbin et Mathieu Blondeau doivent présenter un projet d’étude de fin d’année. Ils songent à la création d’une agence automobile se basant sur le modèle d’une agence immobilière. Ils sont très vite rejoint par Alexis, séduit par cet idée, apportant une aide et une expertise de la vente automobile. Ce projet est tellement passionnant qu’il suscite les commentaires élogieux des examinateurs. Tellement que Mathieu et Guillaume décident de mettre en pratique la théorie et créé la première agence de la franchise BH Car à Orléans. A 19 ans, ils se lancent dans une folle aventure, avec la fougue de la jeunesse et cette envie irrésistible de réussir leur première expérience professionnelle. Alexis s’occupe, avec brio, des ventes d’automobile tandis que les deux autres travaillent sur le développement du concept sous la forme de franchise. BH Car voit le jour et commence son développement en France. Cela incite Pierre, ami d’enfance de Mathieu, de rejoindre l’aventure. La rencontre entre Alexis et Pierre matche immédiatement. Ils commencent à travailler ensemble sur la commercialisation de la vente de voiture en se basant sur le dépôt-vente et le mandat. Un travail de longue haleine, notamment pour convaincre les vendeurs et les acheteurs du bien-fondé d’un tel projet.

BH Car, avec sa nouvelle approche du métier, marque les esprits. Jusqu’en 2019, Pierre et Alexis tissent des liens forts sur le plan professionnel et amical. Dès 2011, ils sont seuls dans leur première agence BH Car ouverte à St-Jean-le-Blanc, située à quelques kilomètres d’Orléans. Pendant sept ans, ils s’implantent dans la région, développent leur clientèle grâce à un sens du relationnel excellent, un accueil aux petits oignons et une volonté de ne pas compter les heures pour réussir le développement de l’entreprise. Toujours ouverts aux discussions, Pierre et Alexis font preuve de grandes qualités humaines.

Avant d’ouvrir L’Automobile D’Orléans, ils se sont prouvés qu’ils avaient les épaules pour réussir, qu’ils avaient la volonté de dépasser leurs limites pour trouver, constamment, des solutions aux soucis rencontrés, quitte, parfois, à passer par le système D. Acharnés de travail, ils ont passé beaucoup de temps pour former des jeunes vendeurs à leur concept novateur. Visiblement, leur travail a été efficace puisque ces jeunes vendeurs passés par leur agence exercent aujourd’hui à leur compte. Au fil des années, les résultats du duo permettent à leur agence de grandir, au point qu’ils déménagent en 2014 dans des locaux plus grands, dans un bâtiment d’une surface de 400m2 à Saint-Denis-en-Val.

Alexis et Pierre sont complémentaires et ambitieux. Après avoir développé sérieusement leurs différents réseaux, peaufiner leur savoir-faire, ils savent ce qu’ils veulent et désirent se réorientés vers le premium.

En 2019, le duo franchit le cap. Franchisés BH Car mais déjà indépendants dans leur activité, ils quittent la maison mère pour créer leur propre enseigne. L’objectif est atteint lorsque les deux potes dévoilent L’Automobile d’Orléans. Très vite, leur affaire s’illustre, en particulier sur le segment du premium. A tel point que, malgré la période Covid qui a freiné énormément d’entreprises, L’Automobile D’Orléans réussit à évoluer et grandir. En 2021, toujours dans cette quête de croître sur le segment premium, l’entreprise investit dans un nouveau local en rachetant un bâtiment, toujours à Saint-Denis-En-Val, au 653 Route de Sandillon. La société bénéficie ainsi d’un show-room somptueux d’une surface de 1000m2 ainsi que d’un parc extérieur de 3000m2.

Afin de séduire sa clientèle et faire en sorte qu’elle se sente à son aise dans les locaux, le duo refait tout à neuf pour disposer d’un lieu à leur image, avec une décoration soignée ainsi qu’un espace lounge permettant de visualiser l’ensemble de l’exposition. C’est bien pensé, c’est accueillant, cocoonesque même. Le client se sent comme chez lui, serein, apaisé, prêt à passer un bon moment, à échanger avec une équipe aux petits soins et aimant discuter de leur passion commune pour les belles voitures.

La formule proposée par L’Automobile d’Orléans est parfaitement calibrée. Vous ne trouverez ue des véhicules de stocks, 30% étant en dépôt vente. 150 voitures sont disponibles en permanence, toute avec un historique clair et précis. Dans cette entreprise orléanaise, on ne rigole pas avec la marchandise. Les produits sont de qualité et sont entretenus comme s’ils étaient des bijoux uniques par une équipe de passionnés et dédiés à leur entreprise. D’ailleurs, afin de garantir aux clients qu’ils ne seront jamais trompés dans leur achat, Pierre et Alexis ont créé un espace de préparation et detailling. Un détail important qui montre à quel point l’entreprise mise sur la qualité et la satisfaction client.

Au fil des années, l’équipe s’est étoffée. Aujourd’hui, 12 personnes collaborent pour faire grandir l’Automobile d’Orléans. Dans cette team talentueuse et unanimement appréciée de la clientèle, on trouve 4 préparateurs (Ludovic, Claire, Olivier et Alexis), 2 personnes dédiés au réseau (Justin et Léane) et 4 à la vente (Brice, Christopher, Yann et Eloi). Les deux fondateurs de la société mettent tout en œuvre pour que l’ambiance de travail soit positive, familiale, que cette équipe travaille en confiance et en osmose. Pour eux, il en va de la bonne santé de leur entreprise. Une équipe soudée, une ambiance de travail où on rigole tout en étant sérieux, ça aide le client à se sentir en confiance au moment de faire appel à leur service. Le client, justement, sait qu’il sera écouté, conseillé et accompagné dans l’ensemble de son parcours d’acheteur ou de vendeur, le tout en confiance, sans piège. L’expérience de l’Automobile d’Orléans, c’est l’excellence à votre service. Cette excellence devrait, dans les mois à venir, voir l’arrivée d’un nouveau bâtiment permettant à l’entreprise orléanaise de poursuivre son développement et d’être au plus proche encore de vos attentes.