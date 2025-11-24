Créée en février 2025, TransakAuto Saint-Dizier a ouvert son local de vente trois mois plus tard, au milieu du printemps, en mai, une bonne saison pour se lancer. C’est Abdou Samb, 25 ans, qui a décidé de se lancer dans l’aventure de l’intermédiation automobile. A 25 ans, Abdou n’est pas un débutant dans le secteur de la vente et du commerce. Son parcours est assez singulier et illustre la volonté d’un jeune homme d’avancer avec détermination.

En Bref Abdou Samb, 25 ans, a ouvert TransakAuto Saint-Dizier en mai 2025. Fort d'une expérience réussie chez SFR, il se lance dans l'intermédiation automobile.

Son agence connaît un succès rapide grâce à une approche transparente et axée sur la confiance client.

Avant de trouver son bonheur avec la franchise TransakAuto, le jeune entrepreneur s’illustrait chez SFR comme responsable d’agence. Recruté tout d’abord comme vendeur dans cette agence avec l’idée de se former efficacement au milieu du commerce. Abdou démontre très rapidement ses capacités de travail. Il est déterminé et fait preuve d’une motivation sans faille. Il apprend vite et, déjà, dévoile sa soif de transparence. Dans cette agence, au moment de son recrutement, il avait précisé à Amaury, son responsable, que ce poste était, pour lui, une étape dans son évolution professionnelle et qu’il ambitionnait, plus tard, de créer, d’avancer. Sa personnalité séduit son responsable mais également les clients de l’agence. Son patron le soutient dans sa démarche car il comprend qu’il a affaire à un jeune homme sérieux, ambitieux, mais qui ne mettra pas de côté son efficacité au travail au profit de sa formation. Au contraire, il se donne à fond et devient rapidement un très bon vendeur.

L’excellence de ses résultats le propulse responsable d’agence de la marque de téléphonie. Là encore, Abdou démontre qu’il n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. A ce poste à responsabilités, il se donne encore plus. En quelques mois, sa boutique devient la mieux notée de France et obtient de très bons résultats. Cette montée en puissance le conforte dans son ambition de créer sa propre structure, de devenir indépendant. Aidé par Amaury, son responsable chez SFR, il entame les démarches pour se lancer à son compte.

Abdou Samb ne fait jamais les choses par hasard, il ne se lance pas dans une histoire sans avoir étudié les différents marchés et les possibilités de croissance. Quand il croise TransakAuto, il est convaincu par l’orientation de l’entreprise. S’il ne connaît pas le milieu du commerce automobile, il a toujours été très sensible aux voitures, aux modèles prestigieux, sportifs. Avec TransakAuto, il découvre une entreprise sérieuse qui met en avant son expérience de l’intermédiation. Lancée en 2009 par un amour eux fou des voitures, Michaël Ledoux, l’entreprise s’est développée sur un segment en friche à l’époque. Seize ans plus tard, l’entreprise a passé le cap des 200 agences et rassemble plus de 450 collaborateurs en France, Belgique, Luxembourg et DOM-TOM.

Pour Abdou, c’est l’entreprise idéale pour se lancer dans un secteur porteur et prisé. Avec TransakAuto, il se sent soutenu, encouragé et surtout pas dévalorisé par rapport à son inexpérience dans le secteur. Au contraire, les portes s’ouvrent et il se sent comme « à la maison » dans un environnement qui lui ressemble où la notion de transparence est essentielle à la réussite.

C’est à Saint-Dizier qu’il s’installe, dans un local respectant les formats et critères de l’entreprise. Pour Abdou, ce choix est judicieux. Dans cette zone commerciale, proche du grand Centre E.Leclerc, le cadre est idéal et dépourvu de concurrence. Lorsqu’il s’installe, le jeune entrepreneur sait qu’il doit se faire connaître, il doit faire comprendre aux futurs clients le sérieux de son entreprise mais aussi quels sont les avantages de faire appel à ses services. Pour réussir son lancement, il s’entoure de deux personnes de confiance, un ami d’enfance qu’il a par ailleurs formé chez SFR ainsi que son frère jumeau qui le suit dans toutes ses expériences professionnelles. Une équipe de choc qui ne rechigne pas au travail et qui veut réussir dans cette nouvelle aventure dans le sillage d’Abdou, jamais à court d’idées pour se faire connaître. Gros travailleur qui estime qu’il doit toujours apprendre et comprendre les rouages de son entreprise, le chef de l’agence de Saint-Dizier n’hésite pas à se faire connaître au travers de plusieurs opérations de communication au niveau local, notamment sur la télévision locale, sur Puissance Télévision, qui lui permet de toucher une clientèle large dans toute l’agglomération de la ville et d’expliquer le concept d’intermédiation proposé par TransakAuto.

Cette volonté de se rapprocher des clients fonctionne parfaitement. Quelques semaines après l’ouverture du local, il affiche rapidement 60 mandats et annonce avoir vendu 26 voitures au mois de juillet. En août, il atteint les 36 ventes, soit le 6è résultat d’une agence TransakAuto en France. Les clients apprécient le contact avec Abdou et son équipe qui mettent tout en oeuvre pour combler leurs attentes et demandes. Selon l’entrepreneur, c’est une question de confiance entre le local et le client :

« Nous accompagnons le vendeur et l’acheteur, c’est essentiel. Avec divers partenariats, nous effectuons des contrôles techniques permanents sur les véhicules mis en vente. Si je vends une voiture non contrôlée, je ne peux pas m’identifier à celle-ci. Si je n’y arrive pas, l’acheteur ne sera pas en confiance. Nous sommes le lien entre un vendeur et un acheteur. Nous engageons notre image donc nous devons disposer de tous les éléments, l’historique de chaque véhicule. »

Si les débuts sont réussis, Abdou reste humble mais ambitieux : « Il nous reste encore beaucoup à construire, à améliorer et à développer pour bâtir quelque chose de solide sur le long terme. » Le long terme pourrait être d’ouvrir d’autres agences sur le même concept. Cette idée germe doucement dans son esprit. Mais avant de la concrétiser, l’entrepreneur entend pérenniser l’agence de Saint-Dizier et se rapprocher encore plus des clients locaux. Retenez bien cette adresse si vous cherchez à vendre ou acheter une voiture d’occasion, TransakAuto Saint-Dizier saura répondre à vos demandes.