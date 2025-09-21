Fondée le 23 juin 2017 par Philippe Gantzer , GPM Exclusive a vu le jour grâce à l’énergie d’un homme amoureux des moteurs, qu’ils soient sur roues ou ailes, et déterminé à vivre pleinement sa passion malgré les épreuves . Fort de deux décennies d’expérience dans un bureau d’études aéronautique – où il a contribué à l’élaboration des avions de la gamme Airbus ou même le Rafale – Philippe voit sa vie bousculée par un accident de route en 2003 qui le rend dépendant d’un fauteuil roulant. En 2012, suite à un incident professionnel, il n’a pas d’autre choix que de réduire son implication dans l’aéronautique et décide ensuite de consacrer du temps à l’automobile et concrétiser son rêve : Ouvrir un showroom.

Malgré son handicap, Philippe n’a jamais renoncé : il a continué à piloter à titre personnel, à participer à des trackdays et à repousser les limites de ce que l’on croyait possible. Animé d’une volonté de fer, il se lance dans l’aventure GPM – «Gantzer Philippe Motors» – et propose d’abord des véhicules qu’il connaît et apprécie : principalement des modèles allemands typées sport comme les «RS» chez Audi, les «///M» chez BMW ou les Porsche 911.

Philippe assure un service complet : acquisition, remise en état via des professionnels de confiance ou des réseaux de concessionnaires garantissant le maintien des garanties constructeur. Il propose également un service de recherche personnalisée ultra-pointue ainsi que des services de dépôt-vente, bâtissant ainsi une relation de confiance et d’expertise avec ses clients . En 2022, il concrétise ses ambitions en acquérant un local avec un showroom de 125 m² à Obernai*, où sont exposées en moyenne 3 à 6 voitures.

Chez GPM Exclusive, la satisfaction prime sur le volume : Philippe pratique des tarifs parmi les plus compétitifs de France, en veillant toujours à une transparence totale, un historique limpide des véhicules et une qualité de service irréprochable. Il offre une expérience sur-mesure, accompagnement après-vente inclus, avec un suivi personnalisé et un SAV exemplaire. Son engagement ? Faire durer le plaisir de conduire et le partage avec d’autres passionnés, en allant au-delà de la simple transaction.

Allié de choix pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent aussi vivre leur envie, Philippe conseille les clients sur les équipements idéal en fonction de leur handicap, ainsi que les véhicules pour rendre la route ou le circuit accessibles, et propose même des baptêmes ou des sorties sur circuit afin de vivre sa passion avec d’autres amateurs. Une véritable leçon de vie, où le rêve devient moteur : GPM Exclusive incarne l’excellence automobile au service de la passion, de la performance et de la détermination.

* La magnifique ville d’ Obernai se situe à côté de Molsheim, «patrie des pur sang» ou trône fièrement l’usine Bugatti Automobiles, qui fait la fierté de la région.