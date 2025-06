Qui n’a jamais rêvé de prendre en main une Shelby, de tracer la route dans une de ces voitures américaines mythiques ? Tout passionné d’automobile a ce rêve un peu fou. Comme il est des rêves qui peuvent se réaliser, si vous souhaitez vivre celui-ci, cap sur la Belgique, à quelques kilomètres de Liège, dans la petite bourgade de Melen. C’est là que se trouve un lieu unique, magique, où les saveurs des sixties prennent le pas sur la vie et vous transportent comme un retour vers le futur passionnant.

Ce lieu, c’est le garage de Philippe Médart, Gentleman Car. Ouvert depuis 37 ans, Gentleman Car est LA bonne adresse à connaître, à découvrir, apprécier et avoir des envies d’y revenir pour voir les dernières voitures exposées. Chez Gentleman Car, on aime les voitures qui racontent des histoires. Philippe Médart est loin d’être un novice dans le milieu des automobiles de collection. A 14 ans, il commençait sa vie professionnelle comme mécanicien, avec, déjà, une forte appétence pour le milieu de l’automobile. Il part de rien, comme il aime le rappeler, il vient d’une famille modeste et connaît très bien la valeur de l’argent. Passionné par tout ce qui roule, Phillipe Médart se lance à son compte. Ne pas avoir de patron, ne pas avoir de compte à rendre à des créanciers, c’était son truc, ce qui le faisait avancer.

Avec ses premières économies, lui et sa femme décident de faire le grand saut, partir à l’aventure, une aventure qui les mène au Canada avec l’idée de repérer des voitures à importer en Europe afin de les vendre. L’histoire commence ainsi, sur un coup de tête bien pensé. Il ne rechigne pas à la tâche. Consciencieux, sérieux, il développe son affaire et voit sa réputation grandir rapidement en Europe. Après les voitures d’occasion, il se lance dans l’achat de voitures neuves en direct du Canada. Importateur reconnu car capable de proposer des services qui n’existaient pas encore et proposant même de personnaliser les voitures, Philippe Médart change de catégorie lorsqu’il parvient à convaincre la marque américaine, Hummer, de devenir leur premier importateur hors USA.

Ce virage lui fait, de fil en aiguille entrer en contact avec Shelby, une marque qu’il affectionne particulièrement. L’histoire est rocambolesque. Sur place, à Las Vegas, avec son ami Claude Dubois, importateur Shelby depuis les 60’s, dans les ateliers du constructeur américain, il joue des coudes et s’arme de ruse pour parvenir à rencontrer, brièvement, Carroll Shelby. Cette rencontre se conclut par un accord qui lui permet de devenir importateur officiel de Shelby. La porte ouverte, il fallait, ensuite, réussir à vendre des Shelby en Europe.

On l’a dit, Philippe Médart n’a jamais rechigné à la tâche. Il reprend son bâton de pèlerin, fait le tour des salons pour montrer et faire connaître le constructeur américain qui est en manque de reconnaissance sur le Vieux continent. Passionné autant que passionnant, l’homme à la tête de Gentleman Car aime partager et transmettre son savoir. Sur les circuits lors des événements, pendant les salons comme Rétromobile, il affiche son sourire et sa soif d’échanger avec les autres passionnés. Amoureux des Shelby, de la Cobra, de la Daytona et de la GT40, souvent au volant du vieux mais rutilant motorhome de Carroll Shelby, il est tellement investi qu’il parvient à convaincre facilement les collectionneurs de se lancer dans l’aventure Shelby.

Unanimement apprécié et reconnu en Europe, Gentleman Car est devenu LA référence européenne du constructeur américain, à tel point d’être, depuis deux ans, le seul importateur agréé et exclusif dans le monde de la marque Shelby en dehors des USA. Une magnifique récompense pour cette entreprise sérieuse dans le travail et tellement conviviale. Depuis 37 ans, la société belge a su acquérir une réputation loin d’être usurpée. Au contraire, en passant par Melen, vous savez que vous serez pris en charge de la meilleure des manières et que, pour l’importation de votre voiture de rêve, Gentleman Car s’occupe de tout, se charge des démarches administratives , de l’immatriculation et du suivi. Un service premium à la hauteur du travail de Philippe, son épouse Nathalie, et leur équipe. Cette équipe répond à toutes les demandes y compris mécanique. Le passé de mécanicien de Philippe lui est très utile et lui permet d’avoir toujours ce regard et cette expertise qui fait la différence. Sur place, dans le garage, une dizaine de modèles sont exposés, quelques-uns seulement à la vente. Une Shelby est rare et chaque voiture est numérotée, un signe du côté exclusif de cette marque à l’histoire exceptionnelle.