Garage Deconinck, une affaire de famille.

Chez les Deconinck, on aime les voitures, les belles voitures, celles qui font rêver, celles qu’on désire. On aime aussi partager cette passion dévorante. D’abord, de père en fils. Ensuite au plus grand nombre à travers le Garage créé en 1988 par Marc, le père. Dans les pas de Marc, Neal n’en rate pas une miette. Il découvre la passion de son père et le partage très vite avec lui. Gamin, dès qu’il le peut, il vient l’aider. Il continue en grandissant, tout en poursuivant ses études. En ouvrant son garage du côté de Zwevegem, à quelques kilomètres de la frontière française, tout proche des grands axes reliant, d’un côté Bruges et de l’autre côté Gand, Marc Deconinck trouve un lieu idéal, un lieu de passage et donc propice à attirer les passionnés de voitures allemandes.

Les Allemandes sont la marotte de la famille. Marc mise en effet sur les modèles de prestige, premiums, pour développer au fil des ans sa clientèle. Très rapidement, Neal, devenu adulte, le rejoint officiellement. Il n’a jamais été bien loin, il faut bien l’admettre. Au contact de son père, il apprend le métier, aide au développement du réseau, essentiel pour faire fonctionner le garage de façon optimale. Il découvre chaque facette du business de la vente de voiture. Pour les Deconinck, la base reste de respecter le client mais également l’ensemble des fournisseurs. Pour eux, une voiture n’est pas un objet banal. Il faut la choyer, la préparer, la mettre sur son 31 pour que le client final soit heureux de son achat tout en ayant cette idée qu’il n’est pas simplement un numéro de plus sur une ligne comptable.

En 2019, Neal succède à son père, une succession en douceur qui s’est préparée sereinement au fil des années. Ce choix permit de rassurer les fournisseurs, contents de trouver un visage connu et une personne maîtrisant parfaitement le relationnel avec eux. Il rassure aussi les clients fidèles, heureux de toujours voir un visage connu lorsqu’ils viennent acheter un nouveau modèle. Il reprend l’activité en conservant sa philosophie. Les voitures en vente viennent du marché allemand ou de sociétés de leasing sur le marché belge. La recette est éprouvée et fonctionne à merveille. L’expérience de plus trente ans aide à trouver des pépites et, surtout, à proposer des modèles dont la traçabilité est connue, dont la fiabilité est sans faille.

La transmission père-fils se passe tellement bien que le Garage Deconinck s’agrandit juste après la redoutable et redoutée période COVID. Sous l’impulsion de Neal, un nouveau bâtiment est construit en 2022. Plus moderne, plus en adéquation avec les ambitions de l’entrepreneur, ce bâtiment permet au Garage de se professionnaliser encore plus grâce, notamment, à un showroom où 90 automobiles peuvent être entreposées sans avoir la sensation d’être à l’étroit. Dans ce nouveau bâtiment, toutes les normes pour permettre la recharge des voitures électriques sont présentes, ce qui ouvre ainsi de nouvelles perspectives. D’autant plus que le nouvel atelier, équipé de six ponts, est également adapté pour les véhicules électriques.

L’atelier est très réputé. Son travail haut de gamme rassure pleinement les clients. Neal Deconinck précise que « dans notre atelier, nous n’acceptons que les voitures achetées chez nous. Ceci réduit ainsi considérablement les délais d’attente et nous permet ainsi de proposer un service encore plus personnalisé. » Ainsi, lorsque vous avez acheté le modèle de vos rêves chez Deconinck Zwevegem, pour chaque cession d’entretien, ou pour une réparation, vous n’avez qu’à contacter le garage pour un rendez-vous rapide et efficace. « Nous disposons des derniers équipements de diagnostics. Nous sommes une source de confiance pour un excellent entretien des voitures de nos clients et ainsi leur garantir une plus grande longévité », explique Neal.

Le chef d’entreprise est désormais secondé par Mathieu, son collaborateur depuis trois ans. Les deux disposent d’un réseau étendu, ce qui leur permet de proposer, désormais, de la recherche personnalisée, un service de plus en plus demandé par les clients. Ces derniers le savent, une fois la vente finalisée, leur voiture sera bichonnée jusqu’à sa mise en service. Neal Deconinck y tient et s’attelle à ce que chaque véhicule soit préparé comme si c’était le sien. « Nos clients le savent, mais ceux qui souhaitent venir nous voir, chez nous, vous n’êtes pas un numéro mais une personne », précise Neal, heureux patron du Garage Familial qu’il compte bien continuer de développer au mieux dans les années à venir.