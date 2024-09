Ford Capri 2024, Retour d’un mythe électrisé

Faire perdurer la mémoire est une très bonne chose, dans tous les domaines. Mais peut-on en dire autant de la renaissance d’un mythe disparu depuis 38 ans ? Ford tente le pari et donne une seconde vie à la Ford Capri, qui renaît sous les traits d’un SUV coupé 100% électrique. Développée et produite en Europe, Ford fait appel aux services du footballeur français Eric Cantona pour la présentation. Suffisant ? L’auto est disponible à la vente en France à partir de 50,000 euros (dans sa version traction arrière).

Ford ne pouvait pas sortir un modèle ainsi nommé sans s’inspirer un tout petit peu du modèle né en 1969. L’auto repose sur la plateforme MEB que nous connaissons bien. Nous sommes face à un SUV robuste avec une ligne de toit fuyante, facilitant l’intégration de la vitre arrière arrondie (vestige de la Capri de 69). Les ressemblances se concentrent sur certains éléments spécifiques plutôt que dans la silhouette : on retrouve par exemple une signature lumineuse horizontale similaire, une calandre plate sur tout l’avant du véhicule tandis que les plus nostalgiques d’entre nous reconnaîtront le large bandeau noir à l’arrière du SUV.

Dans l’habitacle, Ford se focalise sur l’essentiel en proposant deux niveaux de finition d’équipements (Capri et Capri Premium). On y trouve un écran tactile 14,6 pouces mobile. Grâce à un empattement de 2,7 mètres, l’auto est plutôt spacieuse et confortable (les sièges ont 12 réglages ainsi qu’une fonction de massage). Moderne et connectée, l’auto propose le chargement des smartphones par induction, Apple CarPlay et AndroidAuto. Le coffre de 572 litres s’ouvre électriquement par un mouvement du pied (uniquement sur la version Premium en revanche). Un volume de chargement plus que correct, rendant la nouvelle Capri polyvalente à souhait. L’auto possède une batterie lithium-ion et Ford assure une autonomie de 627 km (592 km sur la version à transmission intégrale).

Sous le capot, nous retrouvons des motorisations issues de chez Volkswagen. Dans sa version à traction l’auto embarque 1 moteur électrique (286 chevaux). Dans sa version plus costaude, la Ford Capri embarque deux moteurs électriques et développe 340 chevaux. La balance affiche 2100 kg (environ le double de la version thermique de la fin des années 80). Ford n’a pas communiqué sur les performances.