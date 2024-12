Ferrari F80, La plus puissante de l’histoire

Dans la lignée d’une grande famille de supercar Ferrari ayant débuté avec la 288 GTO, voici la dernière-née de la marque au cheval cabré. La Ferrari F80 vient détrôner la LaFerrari au sommet de la gamme italienne et devient la Ferrari la plus puissante de l’histoire. Notre F80 est une pépite technologique hybride, directement inspirée de la Formule 1 mais également de l’endurance. Tenue de route exceptionnelle, technologie de pointe, voici le nouveau vaisseau-amiral de la marque. Seuls 799 exemplaires seront construits (tous déjà vendus) pour le prix astronomique de 3,6 millions d’euros.

Les dimensions de la Ferrari F80 sont monstrueuses, dérivant des protos 499P ayant couru au Mans (à peine 1,13 mètres de hauteur). Paradoxalement, sa face avant n’est pas agressive, probablement du fait des phares camouflés et ce malgré un S-Duct exacerbant l’efficacité. Le capot arrière intègre six bouches d’aération et l’aileron intégré peut prendre des positions différentes, générant plus ou moins d’appui aérodynamique (jusqu’à 1000 kg à 250 km/h). L’auto utilise un châssis intégrant directement le siège. La F80 inaugure un nouveau système de freinage développé avec Brembo et dérivé de l’endurance, avec une couche de carbure de silicium, allant de pair avec les pneus spécifiques développés avec Michelin.

Dans l’habitacle, l’ambiance voiture de course est renforcée par deux baquets positionnés asymétriquement (le passager est légèrement en retrait) et une ergonomie renforcée. Le nouveau volant rectangulaire avec boutons physiques permet d’améliorer la visibilité et de choisir les différents modes de conduite (avec un grand absent : il n’y a pas de mode tout-électrique).

Chaque supercar Ferrari est équipée du nec plus ultra de l’actuelle technologie en sport automobile. Côté mécanique, nous retrouvons donc le même bloc moteur que la Ferrari 499P avec un V6 3,0 litres turbo de 900 chevaux placé à 120 degrés, assisté par trois moteurs électriques (dont un situé entre la turbine et le compresseur, une première sur une Ferrari). C’est aussi la première fois qu’un moteur électrique est développé entièrement par Ferrari (le MGU-K). La puissance cumulée de notre F80 atteint les 1200 chevaux pour un couple de 850 Nm. La boîte de vitesse à double embrayage et 8 rapports transmet la puissance aux quatre roues. Nous retrouvons une suspension active comme sur le Purosangue, qui améliore l’aérodynamisme mais également le confort passager. Les performances sont celles d’un sport-prototype avec un 0 à 100 km/h en 2,15 secondes (5,16 secondes pour atteindre les 200 km/h). La vitesse de pointe est fixée électroniquement à 350 km/h.

Fiche technique (Ferrari F80):

Moteur: V8 4,0 L hybride

Puissance: 1200 ch

Couple: 850 Nm

Poids: 1525 Kg

0-100 km/h: 2,15 sec

Vitesse max: 350 Km/h

Prix: à partir de 3 600 000 €