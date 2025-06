Dans la pure tradition italienne, voici la version extrême de la 296 de Ferrari dans la lignée des 488 Pista et autres 430 Scuderia. Présentée simultanément dans ses versions coupé (296 Speciale) et cabriolet (296 Speciale A), Ferrari a misé sur la puissance et le poids pour améliorer sa déjà très performante 296. Les livraisons débuteront en 2026 avec des prix démarrant à 405,000 euros (coupé) ou 460,000 euros (décapotable), avec une production limitée dans le temps.

D’un point de vue esthétique, les ingénieurs italiens ont énormément travaillé l’aérodynamisme de la carrosserie pour maximiser la performance avec un châssis abaissé et plus rigide. Une nouvelle couleur “Verde Nürburgring” s’ajoute au catalogue. Nous découvrons de nombreuses entrées d’air sur le capot avant et au-dessus du passage de roues, des extracteurs latéraux ainsi qu’une nouvelle jupe latérale. À l’arrière, un spoiler actif rétractable ainsi que des ailettes latérales façon FXXK Evo font leur apparition. Le kit esthétique pourrait sembler un peu chargé pour une Ferrari, mais décidément, l’efficacité et l’optimisation sont au menu du jour.

Avec la chasse au superflu, force est de constater que Ferrari souhaite que la version Speciale soit résolument sportive, avec un volant qui annonce le retour des boutons physiques. Aussi, il n’y a plus de panneaux de porte, d’écran tactile superflu ou de rangements, mais la fibre de carbone omniprésente permet de gagner quelques précieux kilos. L’alcantara règne en maître dans un habitacle allégé. La version Speciale Aperta possède un toit en tôle, qui nécessite 14 secondes pour se fermer ou se déployer.

Sous le capot, le V6 hybride biturbo développe désormais 700 chevaux, tandis que le moteur électrique fait lui aussi l’objet d’améliorations, portant la puissance totale à 880 chevaux (soit +50 chevaux par rapport à la 296 GTB). Le bloc retravaillé possède notamment des bielles en titane (comme sur la supercar F80). Côté performances, nous sommes face à un 0 à 100 km/h en 2,7 secondes. Ferrari annonce même qu’il s’agit de la berlinette la plus agréable à conduire de tous les temps, avec un chrono particulièrement alléchant à Fiorano. Ce serait difficile de trouver des arguments pour les contredire.