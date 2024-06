Ferrari 12 Cilindri, Ode au 12 cylindres atmo.

L’arrivée d’une nouvelle Ferrari est toujours un grand moment de fête. La petite dernière a été dévoilée à Miami, à la fin de la Cavalcade, en marge du grand prix de Formule 1. Il s’agit ni plus ni moins que de la remplaçante de la 812 Superfast, qui perpétue la longue tradition du V12 chez Ferrari, sans aucune hybridation. L’auto est disponible d’emblée dans ses versions coupé et cabriolet, à partir respectivement de 395,000 et 435,000 euros (sans compter le malus écologique, bien entendu).

Ferrari 12 Cilindri coupé / Ferrari 12 Cilindri spider

Cette 12 Cilindri possède une ligne douce, sans qu’aucun appendice visible ne vienne briser la forme (en revanche, de nombreux éléments aérodynamiques sont cachés, comme les déflecteurs et autres générateurs de vortex). Une véritable réussite qui s’inspire ouvertement de la Ferrari 365 GTB/4 Daytona de 1968, avec des proportions en hausse. Commençons par la face avant, arborant ce sublime bandeau noir laqué entre les phares horizontaux, remémorant le panneau plexiglas à l’avant de la Daytona, tandis que les feux de jour sont prolongés sur les flancs, derrière la roue avant. La partie arrière est iconique avec cette pièce noire en T inversé (sur le coupé, tout du moins) intégrant une petite partie vitrée au-dessus du logo Ferrari, tandis que les quatre fines optiques mettent en valeur sa philosophie neo-retro.

Dans l’habitacle, cette deux places respire la sportivité, avec un certain raffinement tout italien. Ferrari ne laisse aucun doute quant au bond technologique qui s’est opéré au sein de la marque ces dix dernières années. Là où le Purosangue n’avait que deux écrans, on y en trouve désormais 3, dont celui central, tactile, qui contrôle les réglages de l’auto (infotainment). Sur le Spider, le toit rigide escamotable pivote à 180° pour se ranger en 14 secondes sous un capot à double bosselage. Pour les vacances, mieux vaut opter pour le SUV de la marque puisque le coffre est annoncé à 270 Litres (et seulement 200 litres sur le Spider).

Sous le capot, Ferrari garde un V12 6,5 litres atmosphérique largement amélioré, avec l’utilisation de matériaux ultra légers comme le titane ou l’aluminium. Un bijou en voie de disparition et qui a le mérite d’être salué et célébré. Celui-ci développe ici 830 chevaux pour un couple maximal de 678 Nm (jusqu’à 9500 tours/min), et annonce peut-être la fin des moteurs atmosphériques purs et sans hybridation. Une boîte automatique DCT 8 rapports transmet la puissance aux roues arrière, qui vont lui permettre d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et de rouler jusqu’à 340 km/h. Des performances dignes d’un V12 Ferrari, à peu de choses près égales à celles de la 812 Superfast (malgré 35 kg de plus).

