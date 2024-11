Ewigo Vienne, pour l’amour des voitures

Nous évoquons souvent dans nos pages le réseau d’agence de vente automobile, Ewigo. Normal, ce réseau est l’un des plus appréciés en France, si ce n’est le plus apprécié. Elu « Meilleure relation client de l’année» , « Meilleur chaîne de magasins de l’année » pour 2024, Ewigo a su trouver son créneau et poursuit son développement pour tisser un réseau complet et apprécié.

Depuis décembre 2023, le groupe accueille une nouvelle agence, à Vienne. C’est Grégory Altairac qui a décidé de se lancer dans l’aventure, séduit par la philosophie dégagée par le groupe Ewigo, élu « meilleure franchise de l’année » 2025. Le jeune entrepreneur possède un parcours riche et complet avant de changer de cap et rejoindre la planète Ewigo. Éclectique par son passé qui l’a vu travailler pendant de longues années dans le domaine des assurances, dans le domaine du recrutement de donateurs pour l’ONG « Conseil France » mais également comme chef d’équipe caviste ambassadeur pour « Mon Caviste à la maison » et, enfin, comme commercial grands comptes pour « Engie », son expérience lui apporte une vraie sérénité au moment de se lancer dans le monde de la vente automobile.

Grégory Altairac n’a pas choisi Ewigo par hasard. Justement, fort de son expérience terrain et de son expertise de la vente commerciale, il n’entendait pas se lancer sans garantie ni sans avoir étudié les différentes possibilités qui s’ouvraient à lui quand il a décidé de s’orienter vers la vente automobile. Cette option n’est pas le fruit d’un caprice, loin de là, l’entrepreneur a toujours été passionné par ce milieu, par les voitures. Avant de valider son rattachement à Ewigo, il prend le temps de découvrir les différents concepts d’agences automobiles existants. Pointilleux, ne laissant rien au hasard, il épluche les dossiers, les analyse pour se lancer aux côtés d’Ewigo.

Avec ce réseau, il se reconnaît immédiatement dans les valeurs mises en avant, par son dynamisme mais également par cette volonté du groupe de miser sur la technologie numérique pour se développer encore plus et avoir toujours un coup d’avance sur la concurrence. En ouvrant son agence Ewigo à Vienne, Grégory Altairac n’entend se tourner les pouces. Ce n’est pas le genre du bonhomme, bien au contraire. Lui souhaitait se démarquer, en se lançant, en misant sur la transparence, sur la sécurité des actions mises en place. Avec Ewigo, il a trouvé le groupe qui correspondait à ces idées. Dans sa carrière comme dans ses multiples activités, l’entrepreneur a toujours cette réputation d’être un homme droit, honnête, qui dit les choses telles qu’elles sont, des qualités qu’on ne voit pas toujours dans certaines activités commerciales.

Avec Ewigo, par exemple, l’agence de Vienne peut ainsi miser sur la simplification et la sécurisation des transactions automobiles entre particuliers. Ce qui est loin d’être anodin au moment où vous souhaitez achetez, ou vendre, votre voiture. D’ailleurs, les critiques sur cette agence, qui n’a pas encore fêté sa première année, sont unanimes et positives. Avec une note de 4,9/5 sur les avis certifiés de Google, elle frôle la perfection. Dans cette agence, tous les véhicules mis en vente ont moins de dix ans et moins de 120.000 kilomètres. Leur historique est complet depuis la première mise en circulation, Ewigo Vienne privilégiant la transparence totale refusera une voiture qui ne remplit pas ces critères bien précis et essentiels à la relation de confiance entre l’agence et son client. C’est aussi ainsi que s’acquiert une réputation forte et de confiance. En tant que client, vous vous sentez en sécurité, tandis que Grégory Altairac et son équipe peuvent avoir la satisfaction du travail bien fait. Pour vous offrir encore plus de sécurité dans votre achat, l’agence, via l’appui d’Ewigo bien entendu, propose le label « fiable et remboursé ». Ce Label permet au particulier de demander le remboursement intégral de la voiture en cas de problème. Transparence avant tout, confiance entre les différentes parties au moment de l’achat et la vente d’une voiture, Ewigo Vienne a immédiatement adopté cette stratégie de travail et ces valeurs solidaires qui font, moins d’un an après, son succès.

Aujourd’hui, cinq personnes aident Grégory à développer l’agence, Adrien, Jonathan et Hassmik comme agents commerciaux, Julien et Pauline comme conseillers commerciaux. Actuellement, l’agence propose une soixantaine de mandats et devrait voir ce chiffre grimper jusqu’à environ 100 mandats dans les mois à venir, fruit d’un excellent bouche-à-oreille et d’un travail de tous les instants pour se faire connaître. Sur Vienne, vous savez désormais où vous rendre pour vivre une transaction sereine et efficace.