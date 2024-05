Ewigo Dijon, la transparence au service de votre projet auto.

Lorsque vous faites appel à une agence Ewigo, vous avez l’assurance de tomber au bon endroit ! Le réseau numéro 1 d’agences automobiles en France a su développer au fil des années une vraie relation de confiance avec ses clients. Et cela fait 10 ans que ça dure ! Le défi n’est jamais simple, au vu de la concurrence du marché du VO en France. Il est pourtant relevé de mains de maître comme en témoigne l’exemple de l’agence de Dijon.

Cette dernière est ouverte depuis juin 2022. Alexandre Tison, auparavant cadre dans la distribution, a opéré, après la période Covid, un changement de cap pour s’orienter vers le commerce automobile. Un choix assez simple le concernant, il a toujours été un passionné du monde automobile. Si l’idée d’entreprendre lui a toujours trotté dans la tête, son souhait de ne pas mélanger passion et travail prenait le dessus sur le reste. Lorsqu’il croise le chemin de Florent Barboteau, fondateur du réseau, le doute n’est plus permis. Il oublie ses principes de base pour se lancer dans une folle aventure où il va vite se rendre compte que, finalement, le travail et la passion, ça ne manque pas de piment.

Chez Ewigo, il trouve un cadre et des valeurs qui correspondent à sa personnalité et son ambition à propos de la création de sa propre entreprise : « Je me suis tout de suite senti en phase avec ce que proposait Ewigo, avec les valeurs qui se dégagent de ce réseau. J’ai également apprécié la transparence de cette franchise »,

reconnaît le jeune entrepreneur.

Pour se lancer, il cherche le local idéal, un cadre visible et attirant pour inciter les futurs clients à s’arrêter. Après quelques mois de recherche, il trouve le lieu idéal, à Saint-Apollinaire, commune limitrophe de Dijon. Dans ce local de 300m2, le point de vente se structure entre une agence et une concession Elle dispose d’un grand show-room mais aussi d’un espace de stockage, de préparation et d’un studio photo. Alexandre Tison n’entend rien laisser au hasard.

Lorsqu’il ouvre les portes de la concession, il s’adjoint les services d’un agent commercial et d’un apprenti. Une petite équipe motivée, qui n’a peur de rien et qui a bien l’intention de se démener pour faire grandir cette agence de Dijon. La présence d’un agent commercial est loin d’être anodine. Celui-ci fédère des mandats et vend des voitures. La formule est gagnante puisqu’en moins de deux ans d’existence, Ewigo Dijon compte désormais 3 agents commerciaux et 3 apprentis pour animer cette agence qui a le sourire.

L’entrepreneur souhaitait s’orienter vers une ambiance de travail où le service pour le client doit être optimal. Cela passe par un accueil premium de chaque client, suivi d’un accompagnement sans faille avec cette idée de synchroniser idéalement les attentes du vendeur avec celles de l’acheteur. Cela paraît simple sur le papier mais, sur le terrain, c’est un travail de tous les instants où la notion d’équipe est essentielle. Comme dans un sport collectif, chaque membre a un rôle bien défini et l’entraide est privilégiée pour avancer. « A mes yeux, la réussite d’une telle aventure repose sur les valeurs humaines que nous partageons tous », estime Alexandre Tison.

Avec cette philosophie de travail, Ewigo Dijon touche et marque les esprits. Les avis sont unanimes. Par exemple, sur Google, l’entreprise obtient une note de satisfaction de 4,9/5. Un exploit par les temps qui courent et dans cette ère où les critiques sont toujours plus facile à faire que les compliments, où les mauvaises langues prennent toute la lumière face aux paroles positives. Il faut dire que dans cette agence, vous ne vous occupez de rien au final, puisque c’est l’équipe d’Alexandre Tison qui gère tout, de l’entrée en mandat jusqu’aux documents de cession, en passant par la sécurisation du paiement. Lorsque vous êtes acheteur, le service est idéal. Vous avez le choix avec un grand nombre de voiture, chacun avec son historique complet en totale transparence. Ewigo Dijon propose un panel de services important incluant en particulier le financement de votre achat ou encore la préparation minutieuse de la voiture. Là encore, le travail d’équipe prend toute son ampleur. Autour d’Alexandre Tison, vous trouvez Arthur, Alexis et Camille (les agents commerciaux) ainsi que Léa, Alexis et Arthur (les apprentis). Une équipe soudée et une garantie d’un accueil aux petits oignons pour vous permettre de vous sentir en totale confiance.