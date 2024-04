Ewigo Colmar, 3 ans de succès.

Si le groupe Ewigo (142 agences en France) vient de passer le cap des 10 ans cette année, l’agence franchisée de Colmar fête, cette année, ses 3 ans d’existence.

Si vous ne connaissez pas encore le concept Ewigo, celui-ci est simple mais efficace : tout est pensé et réalisé pour la satisfaction du client avant tout. Que vous soyez vendeur de votre voiture ou acheteur potentiel, Ewigo vous prend en main, vous guide de A à Z pour vous garantir une expérience excellente et, bien sûr, positive.

Dans l’idée, chez Ewigo, une vente (ou un achat) est un travail en commun. En 2021, le groupe cherchait à relancer son point de vente de Colmar. Attiré par ce défi, Thomas Ottenwelter n’a pas hésité longtemps à se lancer dans la bataille, L’entrepreneur aime cette idée de proposer un service premium et sur-mesure, le tout avec une base simple : des voitures de moins de 10 ans, moins de 120.000 kilomètres et un historique d’entretien limpide. « Avec Ewigo, l’acheteur a l’assurance que tous les véhicules ont été expertisés. Cela garantit une transparence totale. De plus, une inspection des impacts et rayures est également faite. Enfin, 100% de l’historique est présenté sur le web », précise Thomas.

En faisant appel à Ewigo Colmar, vous serez sans doute surpris au moment de rencontrer Thomas Ottenwelter. Face à vous, vous trouverez un jeune homme de 25 ans seulement, un âge où beaucoup terminent leurs études et balbutient leur début de carrière sans trop savoir par où commencer. Thomas, lui, aime entreprendre. S’il avoue bien volontiers qu’il n’avait pas d’affinité particulière, à la base, avec le milieu automobile, le jeune homme n’en était pas à son coup d’essai au moment de reprendre l’agence Ewigo de Colmar. A 15 ans, il se lance dans l’événementiel où il excelle. A tel point qu’à 17 ans, il crée une micro-entreprise avant, un an plus tard, de la transformer en SARL, le tout en poursuivant en parallèle ses études avec l’obtention d’un bac STMG et, par la suite, d’un BTS MUC.

Hyper actif dans le milieu entrepreneurial local, il fait la connaissance de l’ancien gérant de l’agence de Colmar. Le courant passe bien entre les deux. Quand il apprend son départ, il se persuade de reprendre le local laissé vide. Avec l’aide d’Ewigo qui le forme parfaitement pour se lancer, Thomas Ottenwelter n’est pas perdu. Au contraire, son sens du contact, son esprit avenant et sa communication claire, franche et sincère rassurent les premiers clients et assoient facilement son agence comme l’une des références locales pour réussir la vente de sa voiture ou l’achat, bien entendu. « Ewigo est le tiers de confiance entre le vendeur et l’acheteur, confie-t-il. Notre rôle est d’accompagner, de conseiller l’acheteur et le vendeur, mais aussi les rassurer et tout faire pour que tout se passe dans les meilleures conditions. »

Cette attitude et ce professionnalisme à toute épreuve sont très appréciés par Ewigo mais aussi, et surtout, par les clients. En trois ans, la franchise de Colmar s’est distinguée au point de devenir l’une des meilleures agences du groupe en France. Cette réussite, fruit d’un bouche-à-oreille excellent, a permis au jeune entrepreneur de recruter puisqu’ils sont désormais quatre dans l’agence pour assurer la gestion des mandats (plus de 90 voitures sous mandat) et des ventes. D’ailleurs, en passant par l’agence de Colmar, vous serez surpris par le délai de vente moyen de votre voiture. Celui-ci, dans tout le groupe Ewigo, est de 27 jours alors qu’à Colmar, il n’est que de 21 jours. Une belle preuve de l’efficacité redoutable de l’équipe de l’agence de Colmar. Ce dernier n’entend pas en rester là puisqu’il envisage d’ouvrir des nouvelles agences dans les mois à venir, très probablement du côté de Sélestat.

Crédit photo @D.Liss

4 rue Saint Guidon, 68000 Colmar

03 89 41 75 21

www.colmar-ewigo.com