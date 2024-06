Enzo Chiocci, la fougue et le talent pur

Au contact de Nicolas Schatz, surnommé « le plus rapide des Mâconnais », Enzo Chiocci a changé sa vie. Du jeune fougueux ramenant trop d’amendes à la maison pour excès de vitesse au pilote à l’appétit de carnivore dès qu’il enfile son casque et sa tenue, il n’y avait qu’un pas que le jeune a su franchir avec l’aide de Schatz. C’est Thierry, le père d’Enzo, dingue de sport auto, qui a entamé les démarches pour rapprocher son fils du pilote chevronné. Le reste appartient au jeune pilote : « J’ai pris part à un stage de pilotage, et par la suite, Nico m’a donné toutes les infos nécessaires pour pouvoir courir en côte. ».

Les premiers succès arrivent vite, de quoi le confronter dans son envie de poursuivre l’aventure du pilotage en compétition. Bien entouré, Enzo connaît ses forces et ses faiblesses. Enfant hyper actif, conducteur fougueux, il apprend sur le tas, commençant la compétition plus tard que de nombreux concurrents. Pas grave, ce passionné apprend vite : « Je me connais assez pour savoir que je peux avoir facilement tendance à dégoupiller si on ne me canalise pas. Je devais avant tout apprendre et donc ne pas commettre de faute », se souvient-il.

L’an dernier, il était de retour dans le championnat de France de la Montagne après une année 2022 particulièrement riche en enseignements, progrès et succès inattendus comme cette victoire sur le mythique circuit de Hockenheim. Au volant d’une Nova Proto NP-02, il remporte la course d’endurance associé à Nicolas Schatz et Pierre Courroye. Bien dans son élément, sûr de son coup de volant, Chiocci se lance dans le championnat avec ambition malgré une absence lors des deux premières épreuves, le temps de boucler son budget pour l’année. Là encore, le jeune homme s’est montré patient en privilégiant la qualité à l’impatience de conduire sur une voiture pas à la hauteur de son talent pur.

Avec sa Norma M20 FC du Team ANS Motorsport, il multiplie les places d’honneur, les podiums mais également les victoires de groupe comme à Marchampt, la course qu’il ne souhaitait rater pour rien au monde. Le bonheur de rouler à domicile n’a pas de prix. Celui de gagner encore plus : « Le début du week-end n’a pas été simple mentalement, admet-il. J’avais la pression devant ma famille, les amis, les partenaires, toutes ces personnes que je soûle toute l’année avec mes courses de bagnoles. Quel soulagement, à la fin, de gagner. » Le Bourguignon, malgré le début de saison manqué, parvient à se hisser au final à la seconde place du Challenge Open CN/2 et accroche une très belle 13ème place au Championnat Sport.

De quoi voir l’avenir avec le sourire et avec l’envie de découvrir toujours plus de régions, de pays. Car Enzo Chiocci, âme de bon vivant, gourmand de découverte culinaires et de nouveaux paysages a soif de voyager, de se lancer dans « un kiff au niveau européen. » Avec son talent, sa personnalité riche et attachante, ses résultats, le Mâconnais a tous les éléments pour poursuivre sa progression et aller chercher d’autres victoires.