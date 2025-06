À Venelles, à 10 minutes d’Aix-en-Provence, DTM Autos s’impose comme la référence incontournable pour les passionnés de belles mécaniques, la bonne adresse à connaître absolument. Dans ce garage, chaque voiture raconte une histoire, ces modèles font rêver au point de vous donner l’envie de craquer un jour et de prendre la route au volant d’une Porsche 911 moderne ou ancienne, d’une Ferrari, d’une Lamborghini, d’une BMW, d’une Lotus ou encore d’une Morgan Plus Six et bien d’autres encore.

Thomas Perret, entrepreneur a osé se lancer en 2014 dans cette belle aventure, créer sa propre société et vivre de sa passion. Il débute chez Renault comme vendeur automobile, poste qu’il occupe environ huit ans. Ses excellents résultats le font évoluer. Il devient chef des ventes chez BMW/Mini pendant trois ans. Deux entreprises, deux ambiances différentes, deux écoles différentes mais chacune hyper formatrices pour un passionné comme Thomas. Il apprend, découvre tous les rouages du métier de la vente automobile. Thomas aime les voitures depuis son tout jeune age. Son père lui ayant transmis cet amour des belles voitures, cette envie de conduire, d’avoir des sensations fortes, d’écouter le moteur vrombir.

L’écouter parler de sensations de conduite, de tout ces petits détails qui font la différence pour gagner en performance, pour avoir une meilleure relation avec sa voiture, c’est se poser et entrer dans son monde, dans sa passion, car il aime transmettre cette passion. Thomas aime échanger, communiquer, il travaille avec son cœur, loin des clichés habituels. Sa personnalité attachante lui a permis de voir ses anciens clients le suivre lorsqu’il décide de fonder DTM Autos. Ses parents ont été très présents pour démarrer cette aventure personnelle et tellement passionnante.

Le nom DTM Autos, un clin d’oeil .au célèbre championnat allemand; le DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) est aussi un hommage familial: Diane, Thomas et Maurice. Thomas a 34 ans, un âge idéal pour se lancer dans une nouvelle carrière. Sa personnalité l’aide avec ses premiers clients qui le suivent dans cette nouvelle aventure. Il achète les voitures comme si c’était pour lui et avant de les vendre, il les prend en main, les conduit, histoire de connaître chaque modèle sur le bout des doigts, de capter les sensations pour mieux les décrire et les expliquer.

Son sérieux est reconnu, son savoir-faire aussi, ses connaissances précises et pointilleuses également. En passant par DTM Autos, vous savez que vous vous trouvez face à un expert des voitures plaisir, en toute confiance ! Il commence cette aventure avec des modèles d’occasion à des prix situés dans une fourchette comprise entre 20000€ et 50000€. Son savoir-faire et le développement de son carnet d’adresse lui font rapidement monter en gamme tout en s’ouvrant aux sportives prestigieuses.

Il y a huit ans, il emménage dans le local où il se trouve encore aujourd’hui. Sa philosophie se base sur plusieurs points :



• Le premier reste la passion, évidente quand on découvre le bonhomme.

• Le second mise sur le relationnel, le sens de l’écoute et du partage.

• Le troisième point repose sur le professionnalisme à toute épreuve et ce besoin de répondre à vos attentes.

• Enfin, le quatrième cible la qualité aux dépends de la quantité.

Chez DTM Autos, les voitures mises en vente sont triées sur le volet et étudiées avec précision. Thomas ne laisse rien au hasard, il confie l’entretien de chaque modèle à des professionnels de confiance... Avec lui, le moindre défaut physique, technique et mécanique ne passe pas. Chaque voiture est traçable et dispose d’un historique précis. Amoureux des Porsche, il profite des week-ends pour participer en famille à des réunions de sportives, de voitures de prestige et d’anciennes afin de tisser son réseau, pour trouver des perles rares qu’il pourra mettre en vente. C’est aussi pour cela que les clients aiment DTM Autos.

Face à cet expert averti, les clients se sentent en confiance tout simplement. Au plus grand plaisir de Thomas, heureux de voir cette aventure familiale s’inscrire dans la durée, heureux de vivre de sa passion, heureux d’avoir encore des objectifs de grandir, pourquoi pas dans un nouveau local qui lui ressemblera encore plus.