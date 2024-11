DS SM Tribute, Les 10 ans de DS

Les constructeurs automobiles aiment bien les anniversaires, et nous les comprenons ! DS Automobiles a fait scission de Citroën en 2014 pour voler de ses propres ailes et devenir une marque à part entière. 2024 marque donc son dixième anniversaire. Quoi de mieux pour présenter un concept intriguant et unique, baptisé DS SM Tribute et reprenant des couleurs du catalogue de l’époque.

Ce concept car présenté au concours d’élégance de Chantilly est une ode à la Citroën SM des années 70 dont la silhouette iconique a tant fait parler. D’ailleurs, le concept conserve à peu près les proportions originales de la SM tout en étant plus longue, plus haute et surtout beaucoup plus large (+14 cm). Nous retrouvons notamment la fameuse verrière avant intégrant phares et plaque d’immatriculation, modernisée pour l’occasion avec une signature lumineuse rappelant les phares de la Citroën SM. Malheureusement, le carénage des roues arrière n’est que partiel : une occasion ratée de reprendre un élément de style iconique de la Citroën SM.

DS n’a pas eu le temps de construire l’habitacle pour sa maquette roulante, devant donc nous contenter de représentations virtuelles. L’intérieur se veut néo-retro et s’inspire inéluctablement des années 70, quoique réinterprété à l’aube de la modernité. Ce n’est donc pas forcément pour tous les goûts ! DS reprend donc la forme ovale originale du tableau de bord, s’étendant sur toute la largeur du véhicule. 2024 oblige, nous avons un écran incurvé façon Hyperscreen derrière le volant tandis que l’affichage des informations se fait part projection. Les occupants peuvent prendre place dans un havre de cuir et alcantara couleur ivoire, matelassés avec des coussins horizontaux pour évoquer les anciennes SM.

DS incarne désormais une marque haut-de-gamme, tout comme l’était la SM à son époque. Pourtant, aucune référence directe ou indirecte à la marque au chevron n’est faite sur ce véhicule. L’histoire nous dit qu’il s’agit bel et bien d’un concept et qu’il n’y a aucune motorisation spécifique imaginée, mais rien n’exclue une commercialisation potentielle, quoique peu probable voire impossible.