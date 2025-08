Le constructeur américain a récemment présenté la version berline de sa célèbre muscle car, qui est notamment passée à l’électrique. Après l’abandon de l’entrée de gamme (Charger R/T), voici une Charger particulièrement puissante équipée du Track Pack et avec une carrosserie répondant davantage au marché. Quand bien même son prix ne soit pas encore connu à l’heure où nous écrivons ces lignes, Dodge l’assure : de nouvelles versions arriveront avec notamment des Charger SIXPACK thermiques.

TL;DR La Dodge Charger électrique berline arrive ! 670 ch, 850 Nm, 0-100 km/h en 3,3 s.

Autonomie 390 km, recharge rapide.

Track Pack (freins Brembo, pneus Goodyear).

Options : bandes capot, capot noir.

Intérieur similaire à la version coupé.

Versions thermiques (SIXPACK) à venir.

La Dodge Charger berline possède une configuration quatre portes mais garde les mêmes dimensions et largeur de carrosserie que la version coupé. Il s’agit d’une véritable volonté de Dodge, qui souhaite conserver la même sensation. Dodge vous proposera deux nouvelles options : des bandes sur le capot ou un capot noir peint à la main. Avec le Track Pack, vous possèderez un monstrueux système de freinage signé Brembo, allant de pair avec un jeu de pneus Goodyear et de nouvelles jantes spécifiques.

Dans l’habitacle, Dodge met l’accent sur l’aspect pratique des quatre portes et des sièges sport à haut dossier avec appuie-tête intégré. Mis à part cela, peu de changement par rapport à la version coupé : on y trouve toujours le combiné numérique 16 pouces et l’écran tactile 12 pouces au milieu du tableau de bord, intégrant la dernière génération du système d’info-divertissement. Par ailleurs, l’’auto intègre plusieurs modes de conduite différents pour une véritable versatilité au volant, allant de Sport au Drag en passant même par un mode Donut. Avec son architecture 400V, Dodge assure une autonomie de 390 km et une recharge rapide (à peine 30 minutes pour passer de 20% à 80%).

Sous le capot, la Dodge Charger berline possède deux moteurs électriques alimentant une batterie de 100,5 kWh. Suffisant pour développer une puissance cumulée de 670 chevaux pour un couple de 850 Nm (le tout avec transmission intégrale). Grâce au système d’échappement Fratzonic, la nouvelle Dodge Charger berline n’est pas réellement silencieuse. Côté performance, Dodge annonce un 0 à 100 km/h en à peine 3,3 secondes, des chiffres qui sont proches d’une Hellcat.