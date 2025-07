Nous vous en parlions déjà il y a plusieurs années, lorsque le groupe ayant repris Gumpe trouvait un nouveau au projet dans la renaissance de la marque De Tomaso. Tout était allé si vite, et le concept P72 avait vu le jour. Voilà enfin la version officielle de cette sublime et élégante supercar à la beauté intemporelle qui devrait normalement être construite en 72 exemplaires. Les livraisons de ce premier véhicule de série devraient débuter dès 2025, pour un prix encore inconnu.

TL;DR La De Tomaso P72, supercar inspirée des années 60, arrive enfin ! 700 ch, V8 5.0L suralimenté.

Boîte manuelle, intérieur luxueux sans écrans.

Fabrication artisanale allemande (Affalterbach).

Série limitée à 72 exemplaires, livraisons en 2025.

Prix non communiqué.

Pour le meilleur des mondes, vous serez ravis de constater que la version définitive de la P72 est très proche du concept que nous avons découvert il y a six ans. Fluide et sensuelle, cette auto sera fabriquée en Allemange à Affalterbach, après de nombreuses péripéties. Selon DeTomaso, le châssis monocoque est une nouvelle référence structurelle, n’intégrant ni soudage ni collage. Avec ses ailes plongeantes et ses rondeurs, la silhouette de la P72 est reminiscente des voitures de course des années 60. La version de présentation est d’autant plus belle qu’elle utilise des accents d’or rose, pour un rendu visuel des plus satisfaisants.

Dans l’habitacle, DeTomaso a fait le choix de se concentrer sur l’expérience de conduite pure, semblable à celle des années de Caroll Shelby et Alejandro de Tomaso. C’est pourquoi dans un écrin de luxe aux matières de qualité, on ne retrouve aucun écran (mis à part le rétroviseur numérique) ou distraction ni de système sonore. En revanche, il faut avouer que chaque pièce de l’habitacle, du levier de vitesse aux jauges en aluminium à la finition cuivrée, sont de véritables œuvres d’art. En ce sens, le client y trouve un côté très italien artisanal, comme chez Pagani.

Sous le capot, nous retrouvons le V8 5,0 L suralimenté développé en partenariat avec Roush, remanié par les ingénieurs pour développer 700 chevaux et un couple de 820 Nm. De Tomaso ne nous parle pas des performances de la P72, mais nous savons qu’elle n’a pas nécessairement été construite pour dominer à outrance. L’expérience de conduite (il s’agit d’une boîte manuelle), entre luxe et puissance offre un juste milieu des plus réussis.