Coup de pouce pour le Q4 e-Tron

Dans un secteur où la concurrence se fait de plus en plus féroce, la dernière Q4 e-Tron d’Audi connaît quelques difficultés pour se vendre. Afin d’essayer de résoudre cela, la marque allemande opère un changement de prix sur le marché français avec un double effet. Premièrement, avec une baisse du prix pure et simple pour l’Audi Q4 e-Tron Design Edition qui passe à 46,900 euros. Deuxièmement, cette remise devrait lui faire indirectement bénéficier du bonus écologique. Malheureusement, il semblerait que cette offre soit limitée à 400 unités seulement, ce qui semble objectivement assez peu.