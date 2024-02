Les news électriques, Volvo x Starbucks, Record pour une batterie semi-solide, Porsche en Formule E !

Volvo x Starbucks

Recharge caféinée

Le constructeur suédois a conclu un partenariat avec le plus grand franchisé des Etats-Unis, Starbucks. Le spécialiste du café va accueillir différents points de recharge rapide à courant continu sur ses établissements. Développés par ChargePoint et permettant des charges à 120 kW, ils permettront aux propriétaires de véhicules électriques et clients de Starbucks de se recharger, dans tous les sens du terme (les Tesla nécessitent néanmoins un adaptateur spécial). Pour l’heure, seuls 15 établissements sont en phase de test entre Denver et Seattle (une route particulièrement scénique), avec un succès au rendez-vous.

La recharge sans fil ?

Bientôt chez Tesla

Nous vous cessons de le répéter : la recharge d’un véhicule électrique est le nerf de la guerre. Le constructeur américain Tesla fait office de novateur puisqu’il a confirmé travailler sur la recharge par induction. Une technologie de recharge sans fil donc, qui est en passe d’être commercialisée dans un avenir proche (tout d’abord chez les particuliers) et qui va proposer une nouvelle alternative pour la recharge, sans toutefois parler de puissance ou vitesse de charge). Le principe est simple : le véhicule se gare sur une plaque de chargement, qui va automatiquement permettre la recharge. Impatients ?

Un proto en flammes chez Chrysler

Le danger de l’embrasement

Le phénomène est bien connu : lorsqu’un véhicule électrique prend feu, nonobstant les raisons, l’incendie nécessite l’appel de professionnels. Un événement anodin mais qui témoigne néanmoins d’un problème sous-jacent et réel, comme la mésaventure qu’a connu Chrysler avec un prototype électrique (modèle indéterminé, mais peut-être le concept AirFlow) qui aurait vraisemblablement pris feu et provoqué un incendie dans les locaux, sans gravité heureusement. Certes, un prototype reste en phase de test et n’est donc pas fiable, mais les départs de feu de véhicules électriques semblent souvent être source de gros problèmes.

Porsche reprend sa couronne

La Tesla Model S Plaid battue

La guerre de la sportivité sur le mythique Nürburgring ne date pas d’hier. En revanche, la bataille interposée entre Porsche et Tesla est assez récente, et voit les deux constructeurs chercher à devenir la voiture électrique de série la plus rapide du monde. C’est avec une Model S Plaid que Tesla avait battu Porsche l’été dernier. La marque allemande ne s’est pas fait prier en envoyant sa future Taycan restylée (et légèrement modifiée avec siège baquet et arceau) reprendre sa couronne avec un chrono de 7 minutes et 7 secondes. Moins que la Nevera de Rimac, mais tout de même +20 secondes plus rapide que la Tesla Model S Plaid.

Fin du bonus écologique en Allemagne

Un choix difficile à prendre

Coup de tonnerre chez nos voisins allemands, où les autorités ont décidé de mettre fin au bonus écologique depuis décembre 2023. Cette aide à l’achat va probablement bousculer les habitudes allemandes et contribuer à la diminution de parts de marché des VE. Une décision prise à contrecœur dictée par des raisons économiques (l’Allemagne n’étant plus en mesure d’assumer financièrement les milliards d’aide pour favoriser sa transition énergétique), qui va impacter l’industrie automobile allemande, dont certains acteurs clés sont pourtant de fervents partisans de l’électrique (comme Mercedes).

Voici Avtotor Amber

Le véhicule électrique russe

Son look est pour le moins atypique au sein du paysage actuel des véhicules électriques, mais le premier véhicule électrique développé par la Russie n’est qu’un prototype. Malgré les difficultés de la guerre en Ukraine, le constructeur russe Avtotor a dévoilé son premier concept de véhicule électrique ayant vocation à rouler d’ici 2025 : Amber. Entièrement développée en interne, cette petite deux places possède un design tout en rondeurs, avec de petits phares à l’avant. Vu les moqueries, il y a de fortes chances que son design évolue d’ici 2025 !

Porsche en Formule E

La victoire dans le viseur

Le constructeur allemand n’en est pas à son premier essai en Formule E, mais la victoire lui échappe encore. Pour cette 10ème saison, Porsche engagera deux monoplaces Porsche 99X Electric tandis qu’une écurie cliente (Porsche Andretti) doublera la mise ce qui fera 4 véhicules badgés Porsche en Formule E (avec le champion du monde en titre Jake Dennis parmi les pilotes). La division Formule E de la marque est donc confiante et vise le titre. Elle connaît désormais ses points faibles et sait d’ores et déjà comment y remédier dès la première manche.

Volvo investit pour sa plateforme

420 millions de financement

Le constructeur Volvo est investi corps et âme dans le véhicule électrique et a récemment fait appel à la Banque européenne d’investissement (BEI) afin de souscrire à une demande de prêt de 420 millions d’euros. Cette somme doit servir au constructeur à développer sa nouvelle plateforme, mais aussi à peaufiner le processus de production de ses véhicules électriques de demain afin de le rendre plus efficace et optimisé. Volvo cherche ainsi à rendre son processus de développement plus durable et proche de ses ambitions.

MG fait de la résistance

Et vous offre une remise !

Le bonus écologique version 2024 a évolué d’une telle façon que les constructeurs fabriquant leurs véhicules hors d’Europe n’y ont plus droit. Les véhicules vendus en Europe par le constructeur chinois MG ne peuvent donc plus bénéficier du bonus écologique. Qu’à cela ne tienne, MG a décidé d’offrir une remise à ses clients, équivalente au montant du bonus écologique. Une stratégie audacieuse puisqu’elle va creuser dans la marge du constructeur qui pourra ainsi vendre ses véhicules sans qu’ils ne soient désavantagés économiquement.

Record pour une batterie semi-solide

1044 km sans recharge

Rien n’arrête le progrès en matière de batteries, qu’il s’agisse d’améliorations techniques ou sur les procédés. La plupart des batteries sont des lithium-ion, mais beaucoup d’autres modèles sont à l’essai, comme la batterie semi-solide de NIO. La marque a récemment revendiqué un trajet de 1044 km ayant duré 14 heures, sans aucune recharge. Cette prouesse a été rendue possible au volant d’une berline NIO ET7 grâce à leur nouvelle batterie semi-solide de 150 kWh (seulement 575 kg sur la balance), aidée des systèmes d’assistance active du véhicule.