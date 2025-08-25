L’histoire de la division AMG ne date pas d’hier. Née en 1967, ce n’est qu’en 2009 que le premier véritable modèle AMG, la SLS, voit le jour. Voilà que les sorciers d’Affalterbach, comme on aime bien les qualifier, dévoilent leur dernière folie : le concept AMG GT XX qui vise à rendre l’électrique diablement convoité. Il s’agit d’une supercar électrique développé avec le partenaire technologique de Mercedes en Formule 1 (YASA) qui devrait (si tout se passe bien) voir le jour en 2026.

TL;DR AMG dévoile le concept GT XX, une supercar électrique puissante (1360 ch) et aérodynamique. Développée avec des technologies F1.

Batterie innovante pour des recharges rapides et autonomie accrue.

Design axé sur la performance et la légèreté.

La silhouette du concept AMG GT XX fait plus de 5 mètres de long et a été tracée par les besoins aérodynamiques inhérents aux modèles électriques : peu de fioritures ou d’appendices avec une hauteur de caisse de 1,3 mètres et des jantes de 21 pouces avec un système améliorant la traînée. D’ailleurs, parlons-en de la traînée : annoncée à 0,198 de Cx, il s’agit d’une véritable prouesse technique. L’auto possède un aileron intégré faisant office d’aide au freinage. La face avant possède une sublime calandre rétro-éclairée. L’arrière intègre six gros phares à LED entourant un panneau pixelisé qui affiche le logo AMG (pas sûr que ce gadget, aussi cool soit-il, verra la production).

L’habitacle est entièrement centré autour du conducteur et met en avant la conduite pure avec son volant inspiré de la compétition, sans distractions ni décoration outrancière. Les passagers sont harnachés avec des ceintures à quatre points dans des sièges résolument sportifs et dans un habitacle minimaliste où le gain de poids était LE cahier des charges. L’aluminium prend une place prépondérante, tout comme de nouveaux types de matériaux (soie synthétique).

Sous le capot, le concept AMG GT XX possède trois moteurs électriques à flux axial (dont deux sur l’essieu arrière), une première pour ce type de véhicule. La puissance cumulée du concept atteint les 1360 chevaux. La transmission intégrale est assurée par le système 4MATIC. Ce modèle a été développé pour l’efficacité sur le long terme, c’est pourquoi le nouveau pack batterie est révolutionnaire et utilise une technologie de cellules cylindres refroidies avec un fluide diélectrique. La batterie (dont la capacité est pour l’heure inconnue) est ainsi conçue pour garantir les performances dans le temps, sans dégradation ni temps de recharge à rallonge. En effet, AMG l’assure : 5 minutes de recharge à peine sont nécessaires pour assurer une autonomie de 400 km si toutefois vous utilisez un chargeur adapté...